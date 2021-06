Ampliamento Esselunga, adottata la variante al regolamento urbanistico. Critica la minoranza

MASSA – Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Massa, riunitosi nella sera di lunedì 31 maggio, è stata adottata la variante al regolamento urbanistico per l’ampliamento del supermercato Esselunga del viale Roma. Prima della discussione che ha infiammato la seduta, l’architetto Francesconi ha relazionato nel dettaglio la variante, illustrando le varie opere che Esselunga dovrà compiere in perequazione.

In particolare, l’ampliamento vedrà il supermercato aumentare la sua superficie di vendita a 930 metri quadrati, mentre l’ampliamento totale riguarderà 3600 mentri quadrati, rispetto ai 4000 del primo progetto. Esselunga non effettuerà più un parcheggio sotterraneo, nè il rialzamento dell’edificio, ma costtuirà un magazzino e una base per l’e-commerce. L’Esselunga, andrà quindi a costruire in perequazione due rotonde: una nell’incrocio tra il viale Roma, via Marchetti e via Marconi e l’altra nell’incrocio tra viale Roma e via romana, per un costo totale di 300.000 euro. Mentre altri 300.000 euro saranno investiti in un intervento di modernizzazione della villa della Rinchiostra.

E proprio sulla cifra destinata alla villa, che prima si aggirava intorno al 1.100.000 euro, sono arrivate le pesanti critiche della minoranza che incolpa l’amministrazione di aver ceduto alle pressioni del privato senza inseguire l’interesse pubblico: «Il contributo di riqualificazione della villa dava sostanza alla questione. – ha dichiarato il consigliere dem Stefano Alberti riferendosi anche alla vecchia votazione del dicembre 2014 che prevdeva un intervento da oltre un milione di euro – Come siamo arrivati a 300.000 euro? Su questo non si può scherzare, ci può essere anche un danno erariale. Non si spiega neanche con la riduzione di superficie edificabile del 37%, che porterebbe a 700.000 euro».

«Le varianti hanno bisogno di un interesse pubblico, non si fanno per i privati. L’interesse pubblico deve essere chiaramente definito e quantificato. – ha aggiunto l’ex sindaco Alessandro Volpi, ora consigliere del Partito Democratico – Nel 2014 venne fatta una valutazione e il consiglio si espresse che la variante aveva un interesse pubblico per l’intervento complessivo di 1.400.000 euro di intervento perequativo e poi l’Esselunga si prese l’impegno di inserire l’intervento di cofinanziamento nel piano delle periferie. Senza il terreno del comune l’ampliamento non si può fare, quindi abbiamo un punto di forza. Con l’e-commerce non è che avvantaggiamo così tanto i negozi del vicinato. Stasera ci stiamo assumendo una responsabilità di fronte a un impegno che era stato preso da Esselunga, noi decidiamo che invece di 1 milione, pagano 300.000 euro perché fanno 2 rotonde. Servono al viale Roma o servono ad Esselunga? Resa ingiustificabile. Vedremo cosa dirà la Regione Toscana».

«Non abbiamo ceduto proprio nulla, – ha risposto in conclusione il sindaco Francesco Persiani – abbiamo resistito alla volontà e abbiamo tenuto fermo il punto, Esselunga ha dovuto capitolare e tornare sui propri passi. Ci occuperemo possibilmente di tutto. Intervento già valutato in Regione in copianificazione, intervento già valutato anche dalla sovraintendenza. Questo sarà un intervento che spero possa dare un miglioramento dell’apporto commerciale di Esselunga, ma che sicuramente mantiene un interesse pubblico per il miglioramento della viabilità, ritenuta importantissima dalla Regione. Sulla Rinchiostra stiamo già preparando dei progetti».

«Chiediamoci perché si arriva oggi ad adottare un intervento così atteso. – ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese – È grazie al sindaco se oggi possiamo parlare di questo intervento, tanto atteso, stiamo per portare a casa qualcosa di importantissimo. Se vogliamo parlare di danno erariale, riferiamoci alla scorsa amministrazione, non a questa».