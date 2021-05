Giovani Democratici di Carrara: Francesco Ducci segretario comunale

CARRARA – L’assemblea dei Giovani Democratici di Carrara ha eletto, all’unanimità, il nuovo segretario comunale: Francesco Ducci, che succede a Carolina Ginesini. «Ringrazio di cuore chi, dal primo giorno, mi ha dato fiducia e tutti i ragazzi che in questi anni si sono uniti ai giovani democratici di Carrara. – ha dichiarato Carolina Ginesini – Solo grazie a loro e alla loro voglia di impegnarsi per la nostra città, ho potuto avviare un progetto di rilancio della giovanile durante il quale ho cercato di mettere al centro le idee. Sono stati anni importanti, intensi, densi di sfide, di momenti belli ma di periodi difficili che hanno fatto crescere me e tutto il gruppo. È stata una grande opportunità per me essere alla guida di questo meraviglioso gruppo ed auguro buon lavoro al nuovo segretario Francesco Ducci al quale spettano importanti sfide nel breve termine. Sono sicura che insieme a tutti i ragazzi che oggi costituiscono la nostra giovanile farà un ottimo lavoro».

«Essere il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Carrara è per me un onore e soprattutto un’enorme responsabilità. – ha detto Francesco Ducci – Ho voluto accettare questa sfida grazie al lavoro dell’ex segretaria Carolina Ginesini che, lavorando ottimamente, ha ampliato il gruppo di Carrara rafforzandolo anche in tempo di pandemia. Un ringraziamento è doveroso farlo anche nei confronti delle ragazze e ragazzi che compongono il gruppo e che mi supportano nelle nostre iniziative. Fra loro Alba Peselli, per la sua propositività e tenacia, sarà la mia vicesegretaria. Abbiamo di fronte molte sfide, a partire dalle elezioni amministrative del 2022 sino ad arrivare a quelle nazionali del 2023, ma a mio modo di vedere ce n’è però una più difficile di tutte: il futuro. Nel passato ci sono stati molti eventi storici quali guerre e pandemie e tutti hanno in comune, a seguito di essi, l’enorme ripresa delle arti e delle scienze. Con la pandemia che pian piano sembra essere alle nostre spalle, dobbiamo comprendere come questo sia uno di quei momenti in cui abbiamo la possibilità di ripartire, cercando di cambiare la società».

«Fondamentale è in tutto questo la presenza dei giovani, motivo per cui penso che i Giovani Democratici, ed anche le altre giovanili, abbiano il compito di guidare questa ripartenza, prendendo al balzo l’opportunità del nostro attuale momento storico. – conclude Ducci – Serve però l’interesse dei giovani, a cui vorrei adesso rivolgermi direttamente e dire: discutete fra voi, ideate, pensate e attivatevi, il futuro è nostro e nessuno ha il diritto di negarcelo».