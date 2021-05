«Con la “variantina” Aurelia più traffico in via Carducci e più disagi per i residenti»

MASSA – “Via Carducci è un inferno di traffico e tutti i massesi lo sanno, visto che gran parte di loro ci transita o la incrocia andando verso il centro o uscendone”. Interviene così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Menchini. “Mi domando quindi come sia possibile pensare di aggravare questa parte della città con un aumento del traffico pesante a seguito della realizzazione della variantina Aurelia”.

“Mi domando anche come sia possibile che il sindaco Persiani non risponda alle richieste del Comitato NoVariante, legittimamente sorto per contrastare la realizzazione di questa opera che meramente sposterà un problema da alcuni cittadini aggravando la situazione di altri cittadini. Un progetto vecchio e privo di buon senso che devasterà la nostra campagna residua e peggiorerà non poco la qualità di vita dei residenti vicini al nuovo tracciato”.

“Il M5S di Massa sosterrà le posizioni del Comitato – conclude Paolo Menchini – sia per il blocco del progetto, sia nella ricerca di soluzioni alternative e risolutive alle problematiche del transito dei camion da Turano e dal centro. Ci permettiamo di fare da subito una proposta aggiuntiva a quelle già esposte dal comitato: spostare in autostrada il traffico generato dai camion del marmo che collegano Seravezza con la nostra zona industriale utilizzando i caselli di Versilia e Massa/Carrara. In questo modo e in maniera immediata avremmo una riduzione totale del passaggio di tali mezzi che rappresentano oltre il 50% dei passaggi, in attesa di trovare anche altre soluzioni che non siano degli insufficienti palliativi e migliorando da subito la qualità di vita dei cittadini”.