Nomina Della Pina, Forza Italia non ci sta e va all’attacco del sindaco Persiani

MASSA – «È con sorpresa e stupore che Forza Italia apprende della nomina del nuovo “delegato del sindaco”. Non è certamente questo il cambio di passo che Forza Italia aveva chiesto al sindaco e alla giunta». Non le manda a dire il partito azzurro al primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, dopo l’annuncio della nomina di Luigi Della Pina a delegato per lo Sviluppo sostenibile e attrazione investimenti (qui la notizia).

«Fermo restando le prerogative del sindaco – afferma Domenico Piedimonte, coordinatore comunale – riteniamo questa frettolosa nomina a sorpresa l’ennesima dimostrazione della mancanza di dialogo e di confronto almeno con il nostro partito. E se ai nostri alleati va bene che si continui così, se ne assumano la responsabilità politica. Di certo noi non sposiamo né la linea, né la nomina. Forza Italia Massa rimane anzi basita dai messaggi che il sindaco le ha fatto pervenire a mezzo stampa. Nonostante il sindaco abbia un proprio staff e un’ampia segreteria, la città intera si fa carico di questi costi come mai avvenuto prima. Come si può non notare che questa amministrazione, pur avendo assunto un capo di gabinetto – che nel contratto potrebbe addirittura avere il compito di fare da raccordo tra l’ufficio del sindaco e i partiti – non riesce a svolgere appieno il proprio ruolo su questo punto?».

«Il 3 maggio – ricorda – Forza Italia ha incontrato con una propria delegazione il sindaco per chiarire apertamente gli aspetti da migliorare in questo ultimo scorcio di legislatura. Ha rimarcato in primis, che è dura per un alleato come noi vedersi negata anche la semplice funzione di ascolto e di proposta all’interno della giunta (coinvolgendo semplicemente tutti i capigruppo) reclamata in ogni dove in questi primi tre anni. E questo non è chiedere posti e poltrone. Era il minimo dovuto per chi mastica almeno l’Abc della politica. Una richiesta legittima e dovuta non solo per dignità politica ma utile per consentire un aiuto all’amministrazione e ai cittadini. Cosa che avrebbe consentito di vederci informati delle scelte del sindaco e della giunta almeno un po’ prima di apprendere le notizie dai giornali».

«La delegazione di Forza Italia il 3 maggio era rappresentata dai vertici regionale, provinciale e comunale a cui si erano uniti tutti i consiglieri comunali. La richiesta di partecipazione alle scelte, alla condivisione trasparente e del coinvolgimento in tutti i progetti, l’apertura al dialogo con i partiti ed i cittadini, la partecipazione nel prendere decisioni strategiche della città, la necessità di investimenti immediati sulla costa e sul decoro della città sono rientrano tra i temi affrontati. L’intera dirigenza del partito ha rimarcato al sindaco che, fatte sempre salve le sue prerogative, una volta trovata la quadra alla situazione, avrebbe potuto convocare il coordinatore comunale per esporre le sue riflessioni. Poiché in Forza Italia il coordinatore comunale ha la “piena titolarità” della linea politica del partito a livello locale».

«Mi chiedo quindi come sia possibile leggere sulla stampa che il sindaco abbia offerto un qualsiasi ruolo a Forza Italia. Da quell’incontro in poi nulla è purtroppo ancora cambiato ed il coordinatore di Forza Italia non ha ricevuto alcun tipo di richiesta di incontro da parte dell’ufficio del sindaco. Quindi è pretestuoso attribuire a Forza Italia richieste o il rifiuto di ciò che si afferma di aver proposto. Rispetto istituzionale e pari dignità partitica Forza Italia la reclama quindi per poter contribuire, in questo ultimo scorcio di mandato, al raggiungimento di alcuni degli obiettivi proposti nel 2018. Basterebbe una lettura a posteriori di quanto Forza Italia ha sollecitato a mezzo stampa in questi ultimi tre anni per capire cosa vuole fare oggi.

Non è altresì garbato chiedere a mezzo stampa cosa Forza Italia voglia fare da grande in quanto essa è un grande partito adulto e, soprattutto a Massa, ricco di competenze e intelligenze».

«Forza Italia non si lascia dettare la linea e non si lascia mettere in un angolo solo perché non siede in giunta. Se altri hanno timore del confronto in quella assise e pensano di governarla solo inserendo chi sa ben scandire le parole “bravo sindaco, viva il sindaco e grazie sindaco” ci viene il sospetto che forse, gli assessori fino a oggi defenestrati (Mottini, Lama, Ravagli) o quelli neanche presi in considerazione in passato, peccavano non di contenuti ma di lesa maestà. E questo non sarebbe politica. Forza Italia mette al primo posto il rispetto dei cittadini che l’hanno votata in coalizione e la propria fedeltà è in primis verso di loro. A testa alta e cercando di portare la loro voce e i loro suggerimenti all’attenzione dell’intero Consiglio. E certa che il sindaco sappia trovare la quadra, continuerà ancora a sostenere questa amministrazione. Finché potrà».