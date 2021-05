Massa, entra in giunta Luigi Della Pina: sarà delegato a Sviluppo sostenibile e Investimenti

MASSA – Entra in giunta Luigi Della Pina, figura storica della politica massese, già sindaco di Massa nel periodo 1993-1994 e assessore alle Attività produttive nella giunta di centrosinistra di Roberto Pucci. Si allarga quindi al centro moderato la compagine politica che sostiene il sindaco Francesco Persiani, anche in vista delle elezioni che si svolgeranno nel 2023. Si è trattato di un percorso nato «su una stima reciproca» tra il sindaco e Della Pina. Della Pina avrà un ruolo, a titolo gratuito, come delegato allo Sviluppo sostenibile e Attrazione investimenti.

«Sono contento – ha affermato Della Pina nel corso di una conferenza stampa convocata a sorpresa in tarda mattinata – mi fa piacere che il sindaco mi abbia assegnato questo ruolo. Persiani sta lavorando bene. Spero di dare il mio contributo e porre le premesse per una sua rielezione a sindaco. L’alleanza è nata su una stima reciproca e il sindaco ha valutato questa mia posizione utile per il prosieguo del suo mandato. Alle scorse elezioni ho votato Persiani come sindaco, quindi mi sono messo a disposizione».

«Sono soddisfatto – ha sottolineato il primo cittadino – che una persona importante come Della Pina, che rappresenta un mondo politico moderato molto importante vicino a noi che si richiama ai valori della Dc e cattolici, abbia riconosciuto in me una figura con cui poter dialogare e proseguire una funzione in favore della città. Il fatto che si sia prestato mi inorgoglisce. Persona di grande esperienza che ha ancora tanta voglia di impegnarsi. Lo utilizzeremo al meglio in una politica che lo possa vedere protagonista in tutto ciò che può portare un valore aggiunto alla visione di città che abbiamo».