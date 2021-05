Dei, Rivieri e Cipollini: «I nostri dubbi su Asmiu restano»

MASSA – Riceviamo e pubblichiamo dalla consigliera comunale Roberta Dei, Mauro Rivieri e Mario Cipollini.

Le dichiarazioni del Direttore Bresciani, rilasciate in occasione del dibattito sul bilancio Asmiu, non hanno cancellato i nostri dubbi giustificando, ancor di più, la nostra posizione critica ed il voto contrario espresso dalla nostra Consigliera Roberta Dei. In primo luogo il Dott. Bresciani, l’Amministratore Unico Fornari non hanno spiegato come mai non si trovino, non vi sia traccia dei documenti, anni 2018-2019, relativi allo smaltimento ed all’analisi del percolato (non si tratta di acqua sorgiva ma dei liquami di una discarica; rifiuti potenzialmente pericolosi per l’ambiente); la documentazione, qualora smarrita, potrebbe essere recuperata chiedendo copia alle società che hanno trattato il percolato. Crediamo che un direttore, un Amministratore così capaci dovrebbero, con facilità, in tempi brevi, produrre le certificazioni; ad ogni modo, volendo aiutarli, provvederemo a richiedere copia delle fatture di spesa, per gli anni 2018 e 2019, concernenti le analisi e lo smaltimento dei fanghi; sarebbe preoccupante se anche delle fatture non ci fosse traccia. Sul punto indirizzeremo una nota ai revisori contabili, all’Assessore alle partecipate Baratta così da rendere più semplice la ricerca. Il Direttore ha potuto fornire il formulario e i risultati delle analisi attinenti alla sua gestione conseguentemente non possiamo ritenerci soddisfatti poiché per il periodo precedente al suo ingresso aleggia, ad oggi, una sorta di mistero che nessuno, a partire dall’Amministrazione Persiani, sembra voler rompere. Ed ancora, riteniamo che il Direttore Bresciani dovrebbe chiarire un passaggio del suo discorso precisamente quando, descrivendo l’attività di scoticamento del terreno ex Discarica, ha dichiarato: “tra l’altro sono stato ben felice del controllo che proprio in quei giorni in cui stavamo facendo questo scoticamento ci ha fatto Arpat e il Corpo forestale dello Stato con cui abbiamo potuto, ho avuto modo anche di condividere la strategia e è stato particolarmente interessante” In merito ci chiediamo, considerati i riferiti lavori, se esista un progetto di bonifica autorizzato dalle preposte Autorità. Il Direttore ha sostenuto che i Carabinieri Forestali e l’Arpat avrebbero eseguito, proprio durante lo svolgimento delle suddette operazioni, un controllo e che la strategia di Asmiu sarebbe stata condivisa; questa affermazione necessita di una disamina poiché non comprendiamo se forestali e Arpat fossero sul luogo in ragione di un piano di bonifica, autorizzato dagli Enti preposti, in corso di esecuzione o se la loro presenza fosse del tutto casuale. È nostro desiderio, vista l’importanza del tema, rivolgerci ad Arpat, ai Carabinieri forestali per dissipare i nostri dubbi, per meglio apprezzare le parole che, in Consiglio comunale, abbiamo ascoltato e per ottenere copia del progetto di bonifica. Crediamo sia degno di attenzione un altro punto dell’intervento del Direttore di Asmiu ossia quando il Dott Bresciani dice: “noi abbiamo in corso, anzi sta per essere ultimata praticamente una attività di scoticamento della superficie, in modo da riportare, diciamo così, la superficie stessa della copertura stessa del sito in uno stato, uno stato diciamo così naturale, nel corso di questi dieci anni si erano susseguite attività etc che a me non riguardano che però sostanzialmente a me riguardavano gli effetti di queste attività quindi abbiamo attivato questo tipo di attività di scoticamento che ha prodotto chiaramente una serie di rifiuti che stiamo smaltendo” La frase in discussione sembra dare ad intendere che in un recente passato (“nel corso di questi dieci anni”) siano state svolte delle attività all’interno della ex discarica perciò è doveroso un approfondimento visto che, salvo intervenuto provvedimento autorizzatorio, per quanto noto il sito non sarebbe più operativo da quasi vent’anni, quali informazioni avrebbe il direttore Bresciani? Che tipo di attività, “nel corso di questi dieci anni”, sono state compiute nella ex discarica? Erano autorizzate? Da chi? Ed ancora, il Direttore ha sostenuto: “I’altro tema importante oltre alla superficie riguarda anche il monitoraggio e lo smaltimento che stiamo facendo, diciamo così in modo costante delle acque di percolazione che voi sapete abbiamo ripristinato nel duemilaven duemiladiciannove abbiamo ripristinato e rimesso in essere il condotto che dalla superficie va verso il fondo della discarica per poter andare a monitorare questo diciamo così bacino di raccolta, noi abbiamo un registro, abbiamo istituito un registro che abbiano messo a disposizione anche delle Autorità, abbiamo un registro in cui misuriamo, diciamo così, settimana per settimana l’andamento di questo invaso e poi quando si arriva ad un certo punto, diciamo così, che si riempie noi l’aspiriamo e lo portiamo via” Per quanto riguarda il ripristino del sistema di raccolta del percolato auspicheremmo maggiori informazioni; riterremo utile conoscere i motivi o le cause che hanno reso necessari i lavori, l’importo dei medesimi, l’indicazione della ditta specializzata che li ha eseguiti, gli accorgimenti utilizzati per evitare qualsiasi rischio ambientale. In ultimo, il Dott. Bresciani ha affermato che: ” l’altro tema gli altri soldi che sono stati messi a disposizione ci serviranno per ripristinare, chiudere l’ultima attività che è rimasta sul sito che è quella della trasferenza del vetro in cui, diciamo così, abbiamo una piccola rampa due o tre cassoni questo tipo di attività al momento che Cermec acquisirà il codice per poter portare direttamente al Cermec questo imballaggio in vetro chiudiamo definitivamente questa trasferenza” Alla luce di una tale dichiarazione ci chiediamo se l’ex discarica, chiusa fin dai primi anni del duemila, abbia un titolo autorizzativo che consenta, vista l’asserita presenza di cassoni, lo stoccaggio e di conoscerne, qualora come riteniamo vi fosse tale titolo, il contenuto; chiederemo a Cermec la tempistica per l’acquisizione del codice relativo al vetro per prevedere i tempi di cessazione dell’attività di trasferenza nel sito di via Colombano. Invitiamo l’Amministratore Unico, il direttore di Asmiu a fornirci le delucidazioni del caso ed allo scopo invieremo una richiesta formale con contestuale accesso agli atti. Crediamo sia opportuno un confronto, per giungere ad un definitivo chiarimento, non solo con Asmiu ma anche con tutte le Autorità competenti per questo scriveremo ad ogni Istituzione che possa considerarsi interessata al tema.