Un gazebo della Lega Montignoso a difesa del Made in Italy

MONTIGNOSO – Sabato 29 maggio dalle 11:00 alle 13:00 la Lega Montignoso allestirà una postazione per la raccolta firme a tutela dei prodotti tipici italiani, sulla scia dell’iniziativa a livello nazionale portata avanti dal partito di Matteo Salvini. Sarà possibile firmare ma anche ottenere la tessera Lega 2021, versando la quota associativa di 10 euro necessaria per l’adesione al partito. Al gazebo sarà presente il consigliere comunale Andrea Cella.

«Ci aspettiamo di raccogliere molte firme ed adesioni a questa importante iniziativa a difesa delle nostre eccellenze enogastronomiche. – dichiara Cella – È molto importante che chi voglia sostenere questa iniziativa e le nostre future battaglie venga ad iscriversi: il 2021 sarà un anno fondamentale per la comunità montignosina, in autunno si terranno le elezioni comunali e finalmente sarà data l’opportunità di cambiare il malgoverno locale che ha reso stagnante il paese, non ha ad esempio portato nessun miglioramento per la tutela della nostra salute, come dimostrato dall’assenza politica di decisione in merito alla chiusura di cava fornace. Per cambiare c’è bisogno dell’aiuto di tutti e quindi la Lega farà parte di un ambizioso progetto elettorale: invito tutti gli interessati a presentarsi al gazebo sabato mattina per discutere anche di questo».