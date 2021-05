Asmiu, Fratelli d’Italia: «Raggiunto uno status che proietta al futuro»

MASSA – «Asmiu: una azienda in salute grazie all’impegno dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani e dell’amministratore unico Massimiliano Fornari; nel corso del Consiglio comunale del 24 maggio, siamo stati chiamati ad approvare il bilancio consultivo di Asmiu, illustrato dall’assessore Pierlio Baratta che, ha messo in luce, come Asmiu abbia raggiunto uno stato economico e patrimoniale che la proietta verso il futuro». Così il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d’Italia sull’approvazione del bilancio di Asmiu.

«Come Fratelli d’Italia, – continua il comunicato – abbiamo sottolineato che, grazie alle scelte effettuate dal Sindaco Francesco Persiani e dall’amministrazione comunale, Asmiu ha potuto in questi mesi investire su nuove attrezzature e mezzi che le hanno consentito di ampliare il porta a porta anche a molti quartieri e zone della nostra città; l’eliminazione dei bidoni dalle strade e l’estensione del porta è per Fratelli d’Italia un risultato importante, sia in termini economici per l’azienda che di decoro oltre che di tutela dell’ambiente».

«La scelta poi, dell’amministrazione Persiani, portata avanti dall’amministratore unico di Asmiu Massimiliano Fornari di puntare sulla realizzazione di isole ecologiche interrate e sulla realizzazione di oltre 20 nuove isole ecologiche fuori terra rappresenta un importante progetto che sta prendendo forma nella nostra città. Fratelli d’Italia conclude, ringraziando, come fatto anche in consiglio comunale, il personale dell’azienda Asmiu che, anche in un periodo difficile come quello della pandemia, ha assicurato con qualità, i propri compiti non solo di pulizia e di ritiro della spazzatura ma anche di sanificazione delle strade ed edifici; un importante lavoro che ci fa essere soddisfatti per il nuovo corso che, con l’amministrazione Persiani, l’azienda ha intrapreso».