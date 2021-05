«Strade chiuse e telefoni non funzionanti, così Comano non ha futuro». L’appello di Fi al sindaco e alla Provincia

COMANO – La popolazione, per cinque giorni, ha lamentato il disservizio della telefonia mobile a Comano (Massa-Carrara): «Come può pensare l’amministrazione di sviluppare il territorio, quando le strade sono chiuse ed i telefoni non funzionano? Andando avanti così Comano non ha futuro».

È duro il giudizio della minoranza sulla situazione relativa alla telefonia mobile nel piccolo Comune guidato dal sindaco Maffei: «In queste condizioni i giovani non possono restare a Comano e gli anziani rischiano l’isolamento – afferma il capogruppo di minoranza Rita Galeazzi -, occorre un’azione decisa del sindaco».

Dello stesso avviso il coordinatore provinciale dei seniores di Forza Italia, Pierluigi Bassignani, già candidato con la lista Cambiamo Comano: «Ho raccolto l’appello di molti cittadini scontenti della situazione. Servono amministratori capaci di farsi sentire, non di sterili parole».

Inoltre, la situazione della strada provinciale per il Lagastrello è diventata insostenibile. La popolazione è esasperata.

«Invitiamo gli enti competenti a riunirsi con urgenza per trovare le soluzioni del caso. – prosegue Fi – Lo stato in cui si trova ancora la strada provinciale del Lagastrello, che da Comano porta al bivio ex base Nato, è disastroso. Una frana la occupa e al momento pare non sia stata installata la segnaletica necessaria. Quando il sindaco parla di cooperative di comunità e sviluppo del territorio dovrebbe ricordarsi che senza manutenzione, cura e attenzione, il territorio non ha futuro. E invece di recarsi in Provincia e pretendere risposte che fa? La nostra montagna dimenticata, fra strade provinciali chiuse e telefoni senza campo. Ma il sindaco di Comano e il presidente della Provincia, entrambi del Pd, cosa ci sono a fare? Attendiamo anche che Lorenzetti risponda all’interrogazione dei consiglieri Omar Tognini e Antonio Cofrancesco».