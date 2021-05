Mcc: «Preoccupati per Evam, i massesi non devono pagare le lotte interne alla maggioranza»

MASSA – «Ci auguriamo che il presidente del cda di Evam abbia prove delle sue affermazioni circa le accuse mosse alla gestione della società Azzurrina 8.4, perché non vorremmo trovarci di fronte all’ennesima causa legale che sarà pagata dai massesi». Così il collettivo Massa Città in Comune in una nota ufficiale in cui viene attaccato Lorenzo Porzano, presidente di Evam.

«Ci auguriamo inoltre che le parole espresse sulla stampa da parte del presidente del cda siano frutto esclusivo della sua mente e non dell’intero cda, perché in quest’ultimo caso la responsabilità si allargherebbe non solo ai membri, ma all’intera amministrazione comunale che quel cda ha voluto. – aggiunge il collettivo – Un cda che viola le regole di buona amministrazione essendo costituito solo da componenti espressione della maggioranza di governo della città, senza alcun contrappeso dell’opposizione, buona pratica che una cultura democratica non farebbe dimenticare. Gli accentramenti di poteri, presidente dell’organo esecutivo e direttore amministrativo, in una sola persona, pongono poi ulteriori dubbi e la dichiarazione del presidente di non essere “tuttologo” stride con la realtà dei fatti e con gli incarichi che il cda gli ha conferito».

«Siamo molto preoccupati quindi circa il futuro di questa partecipata, dei suoi lavoratori e lavoratrici, della ricchezza naturale che si trova a gestire. – continua il collettivo – Era riuscita ad imboccare un sentiero virtuoso negli ultimi anni e che avremmo pensato potesse continuare a percorrerlo svolgendo un ruolo importante nel nostro territorio, valorizzando le acque, lavoratori e lavoratrici, comportamenti etici e ambientalmente virtuosi: troviamo l’idea della società di benefit un tentativo di facciata, già proposto dall’assessorato alle finanze per la gestione di Gaia in aperto contrasto con il risultato referendario del 2011. Questo a dimostrazione sia della poca chiarezza delle idee in materia, sia della necessità di mettere toppe che potrebbero risultare peggiori dello strappo».

«Ci auguriamo che tutto questo non sia l’ennesimo tragico risultato delle spaccature in essere dentro la maggioranza che si stanno consumando in questi giorni, – concludono – perché non crediamo debbano essere i massesi a pagare per regolamenti di conti politici interni che il sindaco non risulta essere capace a gestire».