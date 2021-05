MASSA – «Prendiamo atto dell’uscita dal nostro gruppo consiliare del consigliere Luca Guadagnucci e del suo ingresso in Forza Italia constatando che la forza della maggioranza a sostegno del sindaco Francesco Persiani e della giunta resta immutata». Inizia così la nota della Lega di Massa sul caso del consigliere Guadagnucci. «Già in passato sulla stampa – evidenzia il Carroccio – erano fuoriuscite voci di un suo imminente passaggio, smentite poi dal Consigliere stesso il quale rinnovò la sua fiducia al nostro partito, nonché un nostro comunicato che ribadiva quanto riportato da Guadagnucci stesso».

«Qualcosa deve essere cambiato nei rapporti fra il consigliere in questione e Forza Italia per aver portato ad un cambio di idea così repentino e alla decisione di lasciare la Lega grazie alla quale ha avuto l’onore di poter entrare in Consiglio comunale. È bene ribadire che la Lega resta il principale partito di maggioranza nonché forza trainante nell’amministrazione del nostro Comune. A tal ragione, le nostre azioni propositive e concrete continueranno il loro corso esprimendo la totale fiducia nel sindaco, come sempre fatto, e proseguiranno nel percorso virtuoso che l’amministrazione stessa sta attuando da ben tre anni, cambiando in meglio le sorti di questa città così come i nostri elettori hanno fortemente voluto e deciso alle elezioni del 2018».

«Si coglie così l’occasione di comunicare che la Lega sta lavorando duramente e concretamente portando avanti diverse proposte che andranno a migliorare sensibilmente i diversi aspetti della vita dei nostri concittadini e della nostra comunità. Non resta che augurare buon lavoro al consigliere Guadagnucci nel nuovo percorso che ha deciso di intraprendere con le più rosee prospettive, certi che la collaborazione con lui e il suo nuovo gruppo verrà confermata con l’obiettivo di rafforzare l’appoggio al sindaco Persiani che tutti i partiti di maggioranza durante la campagna elettorale del 2018 avevano promesso di mantenere».

Forza Italia: «Arricchiamo le nostre competenze con Luca Guadagnucci»

E sul caso interviene anche Domenico Piedimonte, coordinatore comunale del partito azzurro. Riportiamo di seguito il suo intervento.

È un vero onore poter accogliere nella nostra famiglia di Foza Italia Massa il consigliere Luca Guadagnucci; persona con valori ancorati saldamente nel centrodestra è un professionista di stimata ed indubbia qualità. Guadagnucci Luca, persona capace e dotata di quella rara onestà intellettuale delle cui competenze la città necessita, ha individuato in Forza Italia Massa il gruppo delle cosiddette competenze a lui più affine. Persone aperte all’ascolto dei cittadini e sempre pronte a mettersi in discussione e confrontarsi. In questi mesi, ho personalmente condiviso con Luca un percorso di avvicinamento fondato sulla condivisione di progetti concreti di cui la città necessita e che in molti cittadini reclamano.

L’amore per la propria città e la reciproca stima si sono uniti in questa fase della legislatura nella quale è innegabile un doveroso cambio di passo da parte della nostra amministrazione. Condivisione e spiegamento di energie sono ciò che la squadra di Forza Italia è in grado di apportare per il bene di tutti e della propria coalizione. Basta con progetti onerosi calati dall’alto senza alcuna condivisione prima della loro realizzazione. Condivisione con gli alleati, con i cittadini coinvolti e pronti a cogliere ciò che talvolta di positivo l’opposizione porta in discussione in Consiglio. Senza chiusure pretestuose e pregiudizievoli.

Forza Italia, il partito dei liberali e dei riformatori, aperta all’accoglienza ed al dialogo costruttivo, ha avuto la capacità di lusingare il consigliere Guadagnucci sulla scorta di un progetto comune la cui realizzazione è a solo favore della città intera. Costa compresa. Le sinergie presenti nella nostra “casa dei moderati” sono molto più importanti delle sfumature che meglio ci caratterizzano ed identificano a livello nazionale. Mancano solo 2 anni alla fine di questa legislatura ed i consiglieri comunali più attenti e più laboriosi hanno la possibilità di portare a compimento questa prima legislatura di centrodestra solo se saranno messi nelle condizioni di poter esprimere le loro grandi capacità e potenzialità E Forza Italia ha una ampia segreteria e vasta base costruita in questi anni che vuole essere il valore aggiunto a supporto di tutti i propri consiglieri.

Mi corre l’obbligo di chiarire che le porte del partito che ho l’onore di coordinare sono aperte si, ma per le richieste fondate proprio su una progettualità. Forza Italia guarda ai contenuti e non ai numeri. Al da farsi e non alle poltrone che avrebbe potuto gia tempo addietro reclamare. Ed è innegabile che diverse settimane fa non ho avvallato la richiesta scritta di un consigliere che oggi ricopre addirittura l’incarico di capogruppo di un altra lista e che da allora non fa altro che attaccare politicamente la squadra che non gli ha aperto le porte. Il tempo mi ha ahimè dato ragione.

A Luca Guadagnucci, Antonio Cofrancesco, Pier Giuseppe Cagetti, Giovanbattista Ronchierie Stefano Benedetti porto anche i ringraziamenti della nostra Coordinatrice provinciale Rita Galeazzi e del Cooordinatore Regionale Senatore Massimo Mallegni. Ai quali si aggiungono i complimenti del Sottosegretario di Stato On. Deborah Bergamini. Lei, sempre vicina alla sua squadra massese nonostante gli impegni governativi, non ha mancato di congratularsi personalmente con il nuovo amico di viaggio e di lavoro Luca Guadagnucci e con me. A dimostrazione che Forza Italia Massa può contare su dei vertici provinciali e nazionali composti da persone di alto profilo e doti indiscusse. Persone che avendo il massimo rispetto della mia autonomia locale mi stanno consentendo da tempo di fornire alla città un progetto ed una possibilità in più per aiutare a concretizzare quanto promesso alle scorse elezioni dal centrodestra.