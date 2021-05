Spazi per i giovani inutilizzati e nel degrado, la denuncia del Partito Comunista di Massa

MASSA – Si appellano al Comune i militanti del Partito Comunista segnalando una situazione di degrado ad Altagnana (Massa-Carrara).

«Abbiamo ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini di Altagnana in merito alla mancanza di spazi ricreativi per i giovani nella zona. – spiega il Partito – L’unico campetto presente si trova in una situazione di degrado e totale abbandono, oltretutto, da quanto riferito, l’accesso è chiuso e le chiavi sono in possesso del Comune. Dalle foto che alcuni residenti ci hanno inviato la situazione appare pessima. Chiediamo che l’amministrazione, che tanto aveva sbandierato in campagna elettorale la questione del decoro, rimetta presto in sesto l’area al fine di favorirne la fruizione da parte di giovani e bambini. La zona, teniamo a ribadire, non è l’unica a presentare criticità. Ricordiamo a chi amministra che il comune di Massa non si limita a qualche piazza centrale e qualche rotonda, le aree periferiche così come le zone di montagna, versano in uno stato di abbandono ormai da anni. Non esistono cittadini e zone di serie a e di serie b, le periferie tornino ad avere l’attenzione dell’amministrazione.»