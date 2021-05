Luca Guadagnucci molla la Lega, Forza Italia più affine

MASSA – «Ringrazio la Lega per avermi permesso di operare nell’interesse della città candidandomi quale consigliere. – commenta e spiega il consigliere ormai ex Lega del Comune di Massa – Ribadisco il mio affetto nei confronti dei volenterosi e laboriosi colleghi consiglieri del Gruppo Lega, leali collaboratori. Oramai però le divergenze hanno superato le affinità, soprattutto in termini di azione politica che invece sta ponendo in essere Fi in sinergia col mio pensiero. Conseguentemente, stante la disponibilità di Fi ad accogliermi nel proprio Gruppo, non ho potuto esimermi dall’accettare al fine di sviluppare una politica sempre più propositiva nell’interesse comune».