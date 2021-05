Luana Mencarelli (M5s): «Sparita la mia mozione sullo sportello antiusura. La giunta Persiani dia spiegazioni»

MASSA – La consigliera Luana Mencarelli, del Movimento 5 Stelle, commenta il fatto intorno alla mozione avanzata al Comune di Massa (Massa – Carrara) per l’istituzione di uno sportello di ascolto e prima accoglienza dei soggetti a rischio di usura presentata il 20 novembre dello scorso anno.

«Ero convinta che dovesse esserci una persona fisica a raccogliere la richiesta di aiuto di queste persone da accompagnare verso gli organismi competenti. – spiega Mencarelli – E dove se non nel palazzo comunale, la casa dei cittadini, senza costringerli a dover cercare da soli i riferimenti esistenti in un momento in cui la vicinanza ha molta importanza? Nella mia intenzione però questo sportello sarebbe dovuto servire come messaggio di presenza istituzionale al fianco dei soggetti fragili contro chi l’usura la pratica. Ebbene inizialmente è stata portata alla discussione in commissione, che non gli aveva riconosciuto una predisposizione favorevole, ma invece di proseguire l’usuale percorso e approdare in consiglio, è sparita. Dopo quattro mesi mi è stato risposto che sarebbe stata recuperata perché non si sapeva dove si fosse arenata».

«Ad inizio di maggio – conclude la consigliera 5Stelle – ho avanzato la stessa richiesta e in conferenza capigruppo mi era stato assicurato che le mozioni sarebbero state inserite all’odg seguendo la cronologia della presentazione. Sono già stati convocati tre consigli comunali, ma della mia mozione, pur tornata in commissione dove non ha riscosso un voto favorevole dalla maggioranza, è nuovamente sparita, soppiantata da mozioni tutte più recenti: sfido infatti ad avere un atto più datato del mio. Mi chiedo come possa succedere o ancora meglio perché».