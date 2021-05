Montemagni (Lega): «Torni il contante nei Cup, disagi per le persone anziane»

MASSA CARRARA – «Apprendiamo dalle cronache giornalistiche – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – che nei Cup di Massa-Carrara non sia possibile pagare in contanti i normali ticket dovuti per le prestazioni sanitarie».

«Già, molto spesso, – prosegue il consigliere – l’utilizzo dei cosiddetti “totem” non è così agevole, ma il fatto di non poter utilizzare la carta moneta per i vari pagamenti è inevitabile che comporti particolari disagi, specialmente alle persone anziane, magari poco avvezze all’uso di bancomat o carte di credito».

«Comprendiamo, dunque, la volontà di favorire i pagamenti elettronici – precisa l’esponente leghista – ma bisogna anche andare incontro alle naturali esigenze di tutti gli utenti, non impedendo, di fatto, la possibilità di usare, come detto, i contanti.»

«Occorre, infatti, – sottolinea la rappresentante della Lega – dare, anche in questo caso specifico, la più ampia possibilità di scelta al cittadino e quindi auspichiamo che l’Asl modifichi tempestivamente questa regola.»

«Monitoreremo, dunque, – conclude Elisa Montemagni – l’evolversi della questione, pronti, se occorresse, ad interpellare direttamente l’Assessore regionale Bezzini.»