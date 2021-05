«Bene rifacimento asilo nido di via Fiume, ma la giunta adegui la viabilità»

MASSA – «Alcuni giorni fa ho appreso che la giunta Persiani darà avvio al rifacimento, previa demolizione, dell’asilo di via Fiume (struttura realizzata in moduli prefabbricati con problemi di infiltrazioni d’acqua); si tratta di una iniziativa positiva e lo sarebbe ancor di più se unita ad un piano per affrontare, senza creare contraccolpi al servizio offerto, il periodo in cui la struttura non sarà operativa». Così il consigliere comunale di Arcipelago Massa Andrea Barotti, dopo l’annuncio dell’amministrazione durante la presentazione delle modifiche al piano triennale delle opere pubbliche.

«Ulteriore nota dolente che, purtroppo, debbo constatare è l’assenza, per quanto letto, di qualsiasi opera concernete la viabilità; il nido “La mimosa” si trova di fronte alla Scuola primaria “Danilo Mosti” e l’area di sosta presente, a servizio di entrambi i plessi, non è sufficiente. – aggiunge Barotti – Via Fiume, nonostante l’escamotage del senso unico ad orario, ha una carreggiata ridotta perciò un nuovo parcheggio libererebbe il tracciato stradale dalle auto. In proposito, salvo intervenuta alienazione, il Comune potrebbe utilizzare lo spazio, di proprietà pubblica, posto in fregio alla via Fiume e ubicato a pochi passi dagli edifici scolastici. Ed ancora, sarebbe razionale, oltre che utile, considerando la non sempre tempestiva manutenzione del verde, prevedere, con pochissima spesa (si tratterebbe di espiantare una siepe e spostare la recinzione costituita da una malmessa rete metallica), l’allargamento della via Fenice nel tratto confinante con la struttura comunale così da ripristinare il doppio senso di marcia e, al contempo, realizzare una nuova chiusura. La siepe, se non ben mantenuta, come già più volte segnalato dai residenti, occupa la strada e costituisce riparo per animali indesiderati. Invito l’amministrazione ad intervenire anche per trovare una soluzione alternativa ai bidoni della nettezza urbana (non uno) che, purtroppo, sono stati collocati a confine con il giardino e a qualche metro dall’ingresso del nido. I contenitori, sovente, debordano di rifiuti determinando un degrado che è ancor più inaccettabile davanti una struttura che accoglie bambini e lavoratrici (personale del nido)».

«La giunta dovrebbe intervenire per adeguare la viabilità, evitare la sosta non autorizzata, anche in considerazione del fatto che via Fiume e via Gorizia sono strade di collegamento al Noa. In ultimo, credo che per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico o l’impiego di mezzi alternativi all’auto sarebbe opportuno creare, all’incrocio tra via San Leonardo e via Fiume, una fermata per gli autobus degna di questo nome nonché realizzare il marciapiede che, per un lungo tratto, è mancante. – conclude il civico – Terminando, va benissimo pensare all’asilo nido ma è necessario avere una visione più ampia, un raggio di azione più grande che comprenda le infrastrutture di contorno».