Italia Viva Carrara: «Per i centri estivi serve un servizio innovativo»

CARRARA – «Il gioco dello scorso anno del “no secco” di De Pasquale e di Cimino non aveva retto, e quando alla fine il progetto era stato realizzato aveva scontentato dipendenti, sindacati e genitori ed era risultato scadente e approssimativo anche sul piano della sicurezza Anti-Covid. Italia Viva Carrara, sui centri estivi nutre parecchia preoccupazione. «Perché l’estate 2021 è vicina e sarà decisiva per i nostri bambini e ragazzi provati dalla lunga fase di isolamento e distanziamenti». Ne è convinta la Ministra per la Famiglia Elena Bonetti che anche quest’anno ha messo a punto una solida strategia a favore dei minori e delle loro famiglie con i 200 milioni di risorse da destinare ai Comuni per iniziative educative in sinergia con il terzo settore.

«Per cui chiediamo all’amministrazione 5 Stelle – prosegue Italia Viva Carrara – ed ai vertici della partecipata Nausicaa che, nella nuova progettazione dei centri estivi , siano valorizzate al meglio le esperienze pregresse e che sia rimessa al centro di questa progettazione anche l’associazionismo e il volontariato per declinare l’offerta del territorio che l’anno scorso ha fatto piangere. Considerato che, già in alternativa ai centri estivi organizzati dal Comune , molte associazioni ed oratori da anni offrono servizi simili, noi chiediamo che l’amministrazione, sulla base dei fondi messi a disposizione dalla Bonetti, metta in campo una collaborazione tra i centri estivi gestiti da Nausicaa direttamente e gli altri del volontariato per ri-sostenere quella rete fatta di enti territoriali del Terzo settore per poter costruire una sinergia unica e non spezzettata».

«Un altro input in questo senso arriva anche dall’Anci – spiega il gruppo – che informa che anche il Ministro per l’Istruzione si sta adoperato per le attività che i ragazzi potranno svolgere nelle scuole nel periodo estivo ed auspica che queste attività siano programmate in modo collaborativo e sinergico con quella dei centri estivi che i Comuni e il

ministero della Famiglia stanno pianificando. Una iniziativa che nel 2020 era sta stata un successo di tempismo e di organizzazione in tutt’Italia, ma che non era stata presa in considerazione dai nostri amministratori grillini, forse per la paura basata su una politica retrograda e conservativa che, coinvolgere più enti, potesse far perdere iscritti ai centri estivi direttamente gestiti da Nausicaa.»

In conclusione: «Italia Viva spinge i 5 Stelle ad una visione più innovativa del progetto dei Centri estivi, visto che l’anno scorso erano stati contrari fin dall’inizio dell’epidemia per la paura di prendersi eventuali responsabilità e così hanno pensato più a loro stessi che ai bisogni delle famiglie. La cosa certa è che durante tutto questo periodo di emergenza sanitaria, economica ma soprattutto sociale solo poche volte abbiamo sentito il sindaco De Pasquale o qualche assessore parlare di famiglia e dei bisogni dei minori. Dare un servizio innovativo e diversificato coinvolgendo oratori e terzo settore, non può che far bene alla ripresa della città».