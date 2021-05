«I 5 stelle hanno creato gravi conflitti all’interno del palazzo. Fuga del personale»

CARRARA – «Aveva stappato la bottiglia di spumante e brindato felice come da foto sotto il Comune per la vittoria dei 5 Stelle. Lei, ottimo e disponibile avvocato dipendente comunale presso l’Ufficio avvocatura, si era impegnata moltissimo infatti come militante del Movimento nella elettorale del 2017, per mandare casa quelli dell’amministrazione precedente e ora è in fuga dai suoi amici. Rumors la danno già seduta nell’ufficio dell’avvocatura del Comune di Forte dei Marmi per aver chiesto ed ottenuto la mobilità. La notizia della richiesta di trasferimento pone un altro grosso problema all’assessore al Personale Matteo Martinelli e a tutta la maggioranza, il fatto in effetti ha causato una certo chiacchiericcio che vedrebbe nella drastica decisione della Vannucci, un clima lavorativo pessimo e molteplici dissidi tra lei e gli ex amici Amministratori 5 Stelle e tra lei ed il segretario generale dottor Angelo Petrucciani che tra l’altro sarebbe stato caldamente suggerito proprio dalla Vannucci stessa». Così il consigliere Massimiliano Bernardi di Alternativa per Carrara.

«Per l’ennesima levata di gambe, dopo gli assessori, dirigenti, il funzionario dello sport che si era addirittura licenziato, fa scalpore che sia accaduto di nuovo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che a filarsela a gambe levate fosse un grillina doc. E quindi chiediamo di nuovo chiarezza e trasparenza e se il Sindaco De Pasquale tace, chiediamo all’assessore al Personale Matteo Martinelli se ritiene anch’esso superfluo illustrare i motivi di tutte queste fughe. Senza contare le gravi ripercussioni che deriverebbero dall’attuazione del trasferimento dell’avvocato Marina Vannucci sull’altra figura professionale presente nell’ufficio avvocatura che si troverebbero a vedersi aumentare a dismisura il carico di lavoro. – aggiunge Bernardi – Va da sé infatti che, oltre ai riflessi della riorganizzazione di un ufficio tanto importante, quelli più dannosi che ne deriverebbero sarebbero per l’economia del Comune. Ne conseguirebbe infatti che gli oltre 120 mila euro appena impegnati dall’assessore Martinelli per fronteggiare quel centinaio di cause degli industriali del marmo sui ricorsi pabe, tracciamento e regolamento agri marmiferi, in poco tempo per incarichi esterni si scialacquerebbero ingenti somme di denaro pubblico provocando un grave danno ai cittadini. Se una dipendente ricomincia tutto da capo e decide di allontanarsi da casa per andare al lavoro in un altro ente, probabilmente lamenta un clima di grande malessere lavorativo, dovuto probabilmente dal comportamento dei suoi referenti sia politici che amministrativi, forse per essere venuti meno agli impegni assunti».

«Chiedo a Martinelli se prima di essere convinto ad autorizzare il trasferimento, si sia interessato nell’intento di evitare ciò, anche in relazione al mandato affidatogli, oppure precisi, in caso negativo, i motivi della non avvenuta volontà di evitare la mobilità della dipendente ed il perché. – conclude Bernardi – Non ultimo problema che quando in una pubblica amministrazione si verificano queste fughe di personale, occorre ricollocare il personale immediatamente, al fine del buon funzionamento della macchina comunale che, nel caso in esame, è notorio sia un problema da risolvere subito. I 5 stelle oltre ad avere distrutto la città sono riusciti a creare conflitti talmente gravi all’interno del Palazzo che ci ritroveremo a governare senza personale».