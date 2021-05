Cortesini (Fi): «A Bagnone storie di ordinario degrado»

BAGNONE – «Nelle piccole comunità locali la manutenzione ordinaria è una necessità ben più importante delle grandi opere. La cittadinanza non ha grandi pretese e chiede poche cose. Quando però anche la manutenzione ordinaria viene meno, allora è il momento di farlo presente.»

Così, in una nota, il consigliere di minoranza Gianluigi Cortesi, ha sottolineato l’incuria dei cimiteri comunali e prosegue: «Il degrado avanza inesorabile, quello che rammarica è che colpisce soprattutto luoghi benedetti e sacri alle piccole comunità, dove riposano generazioni di persone che hanno fatto la storia del nostro territorio. Come si può aver riguardo per i vivi se non si rispetta il riposo dei morti?»

A rispondergli il Consigliere di maggioranza Urbano Simonetti, che cita i ritardi della cooperativa che si occupa della pulizia. Giustificazioni alle quali, sempre Cortesi, risponde così: «Non è una scusa plausibile, non è pensabile che la gente aspetti i comodi di che è affidatario dei lavori, e chi li affida deve accertare che la ditta appaltante sia in grado di fare i lavori in tempi utili».