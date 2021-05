«Sanità in Lunigiana distrutta da una politica regionale che non si interessa dei territori montani»

MASSA-CARRARA – “La sanità in Lunigiana sconta anni di abbandono, fatta a pezzi da una politica regionale dissennata che lascia al proprio destino territori periferici e montani. Propaganda e promesse mentre i cittadini fanno slalom tra servizi tagliati e presidi sanitari depotenziati. I casi di Fosdinovo e Fivizzano sono emblematici e preoccupanti”. Sono parole forti quelle del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi a proposito dell’emergenza 118 a Fosdinovo (ne abbiamo parlato QUI). “A Fosdinovo – prosegue – con la finzione di un presunto “miglioramento dello standard precedente”, viene ingiustificatamente ridimensionato il servizio del 118 che, adesso, per garantire il servizio su quel territorio, dovrà far affidamento ad auto mediche provenienti da Carrara o da Sarzana. Dall’Asl fanno sapere che non trovano i medici per assicurare il servizio: ai medici bisogna offrire incentivi e la possibilità di far carriera nei territori!”

“A Fivizzano – aggiunge il consigliere regionale – assistiamo ad una scientifica opera della Regione di soppressione di reparti e servizi per il cittadino, nel silenzio delle amministrazioni locali targate Pd. Il nosocomio fivizzanese è fortemente depotenziato, il territorio subisce la scelta di ridurre la presenza del medico anestesista, del cardiologo e del servizio di odontoiatria, al momento sono sospesi gli interventi chirurgici di ortopedia protesica per carenza di personale. In questo quadro non è dato sapere quale sarà il futuro del reparto di cure intermedie presso la struttura “Don Gnocchi”, oggi destinata a Centro Cure Intermedie Covid”.