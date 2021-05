«Necessario tornare ai consigli in presenza». Benedetti apre al ritorno in aula

MASSA – «L’intervento a favore del ritorno allo svolgimento dei consigli comunali in presenza, esternato dal sindaco Persiani nell’ultimo consiglio comunale e le richieste arrivate da più parti, ad iniziare dalla minoranza tutta, che il giorno 24/07/2020, mi ha fatto pervenire una nota con la quale sollecitava il ripristino del normale funzionamento del consiglio, tra i quali in primis Agostino Incoronato, Dina Dell’Ertole, Luana Mencarelli e Andrea Barotti che da un anno continua a protestare contro i consigli on-line, oltre ad alcuni consiglieri di maggioranza, mi hanno convinto ad avviare un percorso rapido e concreto per poter riprendere al più presto i consigli in presenza». È proprio il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, a dare l’annuncio di questo passo verso un ritorno alla presenza nell’aula consiliare del palazzo civico.

«Nel merito, ho incaricato proprio in questi giorni, il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Massa Virgilio Vitaloni, ad attivarsi per predisporre celermente l’utilizzo della sala consiliare in sicurezza e in settimana riunirò l’ufficio di presidenza composto dal sottoscritto e dai vicepresidenti Luana Mencarelli e Lucia Bongiorni, per stabilire la data di inizio, ovviamente, dopo essermi consultato con i capigruppo consiliari. – aggiunge Benedetti – D’altronde, in questo periodo, ho già avuto modo di sperimentare positivamente la riapertura della sala, concedendola in uso gratuito, su parere favorevole del sindaco, al Tribunale di Massa che il giorno 5 febbraio 2021, ha svolto l’udienza camerale per il crollo del ponte di Albiano e successivamente, il giorno 12 maggio alle segreterie

provinciali dei sindacati della Funzione Pubblica Cgil-Cisl-Uil, per lo svolgimento di una assemblea dei dipendenti comunali. La scelta di passare ai consigli in video conferenza, era stata dettata dall’emergenza Covid e dal Decreto del Presidente del Consiglio che proponeva di tenere da remoto le riunioni per ridurre quanto più possibile i rischi da contagio, privilegiando le riunioni degli organi politici collegiali da remoto (Circolare del Ministero dell’Interno n.

66194 del 27 ottobre 2020)».

«Oggi, – conclude Benedetti – alla luce della nuova situazione di emergenza, che vede in netto calo i contagi e in forte ripresa una situazione di normalità, si rende necessario ritornare ai consigli in presenza e ciò a breve termine».