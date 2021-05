Carrara, Italia Viva: «Distanza abissale dai 5 stelle, dobbiamo recuperare la fiducia dei cittadini»

CARRARA – «Italia Viva nell’interesse della città cerca una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi condivisi partecipando attivamente ai tavoli già avviati da tempo. Dopo il fallimento dell’Amministrazione 5 Stelle che ha annientato il consenso con cui era stata eletta a causa di una gestione scellerata della cosa pubblica, ha da subito cancellato dall’agenda politica la trasparenza e la partecipazione, trasformando il Palazzo che doveva diventare di vetro in un bunker inaccessibile. Italia Viva nasce per portare avanti la censura ad ogni forma di populismo e sovranismo e ribadisce con forza la distanza abissale dal Movimento 5 Stelle». Scrive così, in una nota ufficiale, la sezione di Carrara di Italia Viva.

«Assieme ai socialisti, ai repubblicani, a + Europa e ad Azione si mette a disposizione di tutte le altre forze riformiste, europeiste laiche e progressiste per individuare le priorità degli interventi partendo dai temi discussi dai tavoli periodici , aperti all’ascolto delle esigenze dei cittadini, con l’obiettivo di costruire un programma condiviso che permetta il rilancio della nostra città. Auspica di poter condividere il percorso già intrapreso anche con il Partito Democratico e con tutte quelle forze disponibili a collaborare con questo “progetto “. – continua la nota dei renziani – L’intento comune è di poter recuperare la fiducia dei cittadini delusi dai 5 Stelle chiudendo cosi definitivamente la stagione di quelli dalle tante promesse demagogiche che non sono stati capaci di trasformare in azioni concrete. Italia Viva è la casa aperta a chi si identifica nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo e ritiene convintamente che senza sicurezza non possa esserci liberta».

«Contrasta la povertà con la crescita e il progresso, sostiene l’innovazione, crede nel valore dell’impegno solidaristico, ha una visione del lavoro come strumento fondamentale per rimuovere le disuguaglianze, dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera. – spiegano – Italia Viva pone la massima attenzione alla cura dell’ambiente, del nostro paesaggio e dello splendido patrimonio naturale che Carrara ha la fortuna di possedere che deve fondarsi sull’utilizzo responsabile della tecnologia e contrastare la cultura dello spreco. È contraria al nazionalismo, al sovranismo, al protezionismo e alla paura dell’altro».