«A Massa opere che stanno sconvolgendo il territorio. E Persiani tace»

MASSA – “Tutto tace: il sindaco Persiani non si degna di rispondere alle domande che da più parti gli vengono rivolte. Sono sollecitazioni a dare risposte sulle opere che stanno sconvolgendo il territorio: dove vengono prese le risorse, come si svolgono le gare d’appalto, quali sono le ditte che stanno eseguendo i lavori, quali sono gli importi sostenuti finora. Queste sono le domande a cui i cittadini aspettano risposta”. Torna all’attacco Cesare Valesi di Sinistra Italiana, che già qualche settimana fa era intervenuto sul tema dei lavori pubblici a Massa con parole dure nei confronti del sindaco Francesco Persiani (qui). “I massesi – prosegue -, anche quelli che hanno votato questo sindaco, stanno perdendo la fiducia che Persiani ha richiesto. Questo comportamento dimostra di non conoscere il popolo che intende amministrare, la sua pazienza e il suo limite di sopportazione. I lavori prolificano fuori da ogni logica. Uno per tutti, il muro nel Frigido. Vi sono studi tecnici geologici che dimostrano la possibilità di risolvere il problema senza fare danni ambientali. Il muro oltre a tutto crea una barriera ideologica fra Comune e cittadini. Chi vivrà, vedrà”.