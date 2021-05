Lega in piazza Largo Matteotti, martedì riapre il tesseramento

MASSA – Domani, martedì 10 maggio dalle 10.00 alle 12.00 la Lega sarà presente con un gazebo in piazza Largo Matteotti per ascoltare i cittadini e per continuare nella campagna di tesseramento 2021 iniziata da circa un mese.

La Lega, partito attivo nel territorio e presente in mezzo alla gente, con il ritorno in zona gialla può tornare ad organizzare i suoi gazebo, rispettando tutte le prescrizioni anticovid previste per contenere il contagio, cosa che prima, in zona arancione e rossa, non era consentito fare.

Chi non potesse recarsi al gazebo per sottoscrivere la propria tessera o per inoltrare qualche richiesta al partito, potrà recarsi in sede, in galleria Leonardo da Vinci ogni giovedì dalle 16.00 alle 18.00, in occasione dello sportello sociale, e ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 in occasione dello sportello legale.

In caso di maltempo, il tesseramento verrà spostato in sede allo stesso orario.