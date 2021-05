Fantozzi (FdI): «Dall’assessore Spinelli uno sgarbo istituzionale al sindaco e a Massa»

MASSA-CARRARA – Il consigliere regionale diu Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, attacca l’assessore Spinelli, accusandolo di non aver informato il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, della sua visita: «Quello dell’assessore regionale Spinelli è stato un vero e proprio sgarbo istituzionale nei confronti del sindaco di Massa Persiani, tra l’altro, anche delegato dell’Anci regionale per Politiche abitative ed Erp. L’assessore si è presentata a Massa visitando Noa e Rsa Regina Elena, affrontando temi caldi della sanità per quella zona senza neppure interessare il primo cittadino. I problemi si affrontano partendo dal territorio, un assessore regionale rappresenta tutti al di là di ogni appartenenza politica».

Anche da Marco Guidi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e assessore ai Lavori Pubblici dell’amministrazione Persiani, arrivano parole di condanna: «Ancora una volta si dimostra come la Regione abbia davvero poco a cuore il nostro territorio e la salute dei suoi residenti. Avrebbe potuto affrontare con il sindaco le problematiche del territorio ma, evidentemente, prendiamo atto come alla giunta regionale, al presidente Giani, all’assessore Spinelli e al Pd non interessino i problemi della nostra zona. Speriamo ne prendano atto anche i cittadini massesi».