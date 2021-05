«Persiani provveda a mettere in sicurezza Piazza Palma»

MASSA – “L’inaugurazione di Piazza Palma fatta dal Sindaco Persiani pone alcune domande sulla sicurezza della stessa. Tutti i cittadini vorrebbero conoscere i nomi dei progettisti dell’opera, per capire l’occulto motivo per cui queste mattonelle non combaciano perfettamente l’una con l’altra”. Lo sostiene la consigliera Roberta Dei, presidente del Gruppo Misto di Maggioranza.

“E’ sotto gli occhi di tutti – prosegue – come la messa in opera abbia creato dei pericolosi scalini in tutta la piazza. Per questo ritengo che Persiani abbia l’obbligo di mettere in sicurezza l’area dato che ci sono state già delle rovinose cadute da parte di persone per lo più anziane. Nel frattempo provveda a mettere una cartellonistica adeguata per segnalare alla popolazione, soprattutto quella anziana, il pericolo di inciampo”.