«La spiaggia ha bisogno di eroi». Ceccardi (Lega) fa visita alla Sics a Marina di Massa

MASSA – «La spiaggia ha biosgno di eroi: è questo il messaggio che abbiamo lanciato dalla costa apuana la mattina del primo maggio trascorrendo qualche ora con la Scuola Italiana Cani di Salvataggio – SICS: una realtà che da anni opera a livello nazionale per addestrare gli amici a quattro zampe in questo importantissimo compito affiancando spesso protezione civile e guardia costiera» Lo scrive l’europarlamentare Susanna Ceccardi, che accompagnata da Filippo Maturi, responsabile nazionale per la Lega del benessere degli animali, dall Manfredi Potenti e dal sindaco di Massa Francesco Persiani, ha partecipato ad una esercitazione della Sics a Marina di Massa.

«È bellissimo – spiega Ceccardi – vedere con i propri occhi il rapporto speciale tra questi amici a quattro zampe e i loro proprietari: la scorsa estate grazie al loro intervento sono state salvate ben sette persone. Voglio ringraziare Salvo Gennaro, che della scuola è l’anima ed il motore per questa bellissima opportunità, oltre che tutte quelle amministrazioni comunali che con associazioni di questo tipo collaborano ogni giorno per migliorare la sicurezza di tutti i cittadini e turisti che scelgono di trascorre la stagione estiva sulle nostre bellissime coste».