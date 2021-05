Il Comune di Massa presenta i Pabe in una videoconferenza

MASSA – Giovedì 6 maggio alle ore 17,30 in videoconferenza – attraverso la stessa piattaforma utilizzata per la trasmissione in streaming dei Consigli comunali – i referenti del Centro di geotecnologie dell’Università di Siena incaricati della redazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi relazioneranno in merito alla proposta di adozione dello strumento.

La videoconferenza introdotta dal sindaco Francesco Persiani prevede gli interventi dei dirigenti comunali della Pianificazione territoriale Stefano Francesconi e del Patrimonio Maurizio Tonarelli sui passaggi procedimentali e gli spazi partecipativi previsti dalla legge verso l’adozione dei Pabe. Seguirà la relazione di presentazione dei progettisti senesi sugli obiettivi e i principali contenuti dello strumento. I tecnici saranno poi a disposizione per un momento di approfondimento di circa mezz’ora.

Considerati i tempi contingentati e la modalità di svolgimento della videoconferenza su piattaforma zoom sarà data prioritariamente risposta alle domande pervenute via mail entro martedì 4 maggio all’indirizzo: garante.informazione@comune.massa.ms.it. Gli interessati ad intervenire in diretta streaming fino ad esaurimento del tempo disponibile potranno richiedere le credenziali inviando una mail pari oggetto – entro le ore 13 di mercoledì 5 maggio – all’indirizzo : garante.informazione@comune.massa.ms.it.