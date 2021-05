Pabe a Massa, Mencarelli (M5s): «Documenti secretati, questa è la partecipazione intesa da Persiani»

MASSA – «Il destino riservato alle nostre montagne sarà illustrato il 6 Maggio alle 17.30, infatti come apparso sui giornali locali quel giorno saranno presentati i Piani attuativi dei bacini estrattivi del nostro Comune da portare in adozione». Inizia così il suo intervento la consigliera del Movimento 5 Stelle a Massa Luana Mencarelli, in merito all’adozione dei Pabe, annunciata dall’amministrazione Persiani nei giorni scorsi.

«I tecnici del Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena che hanno redatto i piani, dopo la relazione saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande di approfondimento e sollecitazioni che però devono essere inviate due giorni prima entro le ore 13.00. – continua la Mencarelli – Sarebbe stato un dovuto passaggio partecipativo, il problema è però che tutti i documenti oggetto della relazione sono secretati. Ci chiediamo quindi come potranno essere preparate domande preventive e soprattutto approfondire il tema se i cittadini e le cittadine non avranno a disposizione il materiale su cui informarsi».

«È come chiedere ad una commissione di preparare le domande per esaminare dei candidati senza sapere su cosa. Forse non si desiderano domande che possano entrare nel dettaglio? Questa è l’ennesima dimostrazione di come il sindaco Persiani e la sua maggioranza intendano la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione nelle scelte importanti del nostro territorio, – conclude la consigliera pentastellata – in questo caso dell’intero ecosistema delle Apuane, compresa la nostra preziosa acqua».