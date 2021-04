Leonardo Tessa referente provinciale di Gioventù Nazionale, FdI Carrara si congratula

CARRARA – «Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per la nomina di Leonardo Tessa a referente provinciale per Massa-Carrara di Gioventù Nazionale». Con una nota firmata anche dal coordinatore Lorenzo Barruzzo, Fratelli d’Italia esulta per la nomina del suo giovane esponente.

«Leonardo Tessa, entrato da poco più di un anno nel coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, provenendo da altro partito del centrodestra, si è subito distinto per le sue capacità, tanto da essere nominato responsabile delle politiche giovanili dal coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo. – spiega FdI – A Leonardo giungano le congratulazioni per la “promozione” e gli auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che saprà svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi».