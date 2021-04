La Lega di Massa apre uno sportello legale gratuito

MASSA – Eleonora Cantoni, responsabile della Lega di Massa, annuncia che, a partire da venerdì 30 aprile il carroccio garantirà un servizio di consulenza legale gratuita presso la sede del partito in galleria Leonardo Da Vinci 20.

«Lo sportello era già stato attivato nel 2019 e riscosse molto successo per quanto riguarda l’assistenza agli ultimi che spesso non hanno modo di sostenere i costi di una parcella o di capire le procedure da portare avanti per difendersi in sede legale, – scrive la Lega – ritrovandosi soventemente e passivamente ad avere a che fare con situazioni difficili da gestire quali espropri o sfratti: previa la consulenza gratuita, i cittadini saranno rinviati al patrocinio gratuito dell’Ordine degli Avvocati di Massa laddove, valutati i requisiti ex legge, potranno beneficiare nelle sedi competenti, della prestazione dei legali ivi iscritti e sempre a titolo gratuito. L’idea è quella di dare continuità ad un progetto del passato a cui i nostri concittadini hanno dato risposta evidenziandone così la necessità. L’iniziativa è offerta interamente a titolo gratuito e potranno accedervi tutti i cittadini che vorranno usufruire del servizio a prescindere dal colore politico a cui appartantengono».

«Si ringrazia l’avvocato Luca Corradini per essersi nuovamente prestato a questa causa alla quale potranno unirsi tutti i professionisti del settore che vorranno volontariamente offrire la propria disponibilità nel nome della solidarietà. – conclude la Lega – Lo sportello resterà aperto ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 a partire da questa settimana. Si ricorda inoltre che la sede è aperta anche il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 per lo sportello sociale».