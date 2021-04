Fdi: «Degrado al parco del partigiano di Avenza. Fare convenzioni con associazioni efficienti»

CARRARA – «Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia, dopo le segnalazioni sullo stato di degrado in cui versava il parco del partigiano ad Avenza (effettuate negli anni scorsi) e le richieste di intervento effettuate all’amministrazione comunale grillina affinché provvedesse a consentire che i bambini potessero giocare in tutta sicurezza, prende atto che nulla è cambiato, anzi che la pericolosità sembra essere aumentata». Con una nota Fratelli d’Italia a Carrara attacca l’amministrazione del sindaco De Pasquale per la gestione del parco del partigiano di Avenza.

«Nel condannare il menefreghismo del sindaco e dei suoi sodali che fanno orecchie da mercante alle nostre richieste e a quelle di altri cittadini, chiediamo, pubblicamente, – conclude il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia – per l’ennesima volta all’amministrazione comunale di farsi carico del problema, intimando all’associazione che, come da convenzione pagata con soldi pubblici, dovrebbe occuparsi della buona gestione del parco, di iniziare a farlo, in caso contrario di revocare detta convenzione e di stipularne una ex novo, con altre associazioni più efficienti».