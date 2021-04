Casa Ascoli, il sindaco presenta il nuovo commissario: «Compito non facile, ma siamo fiduciosi»

MASSA – Durante la seduta del consiglio comunale di Massa, tenutasi in videoconferenza mercoledì 28 aprile, il sindaco Francesco Persiani, dopo aver fatto il punto della situazione legata al covid-19 e ai vaccini nella città, ha annunciato ai consiglieri la decisione presa in merito alla gestione della partecipata Casa Ascoli. Il sindaco, nei giorni scorsi, aveva infatti nominato Alessandro Pezzoli, 46 anni e dottore in giurisprudenza, come commissario della struttura dei Quercioli, con l’obiettivo di risanare i debiti della società. L’incarico, che inizialmente avrà una durata di 90 giorni ma che potrà essere prorogato, aveva di fatto chiuso il capitolo del precedente consiglio di amministrazione.

In risposta alle comunicazioni del sindaco sono arrivati gli interventi dei consiglieri comunali, divisi fra l’ottimismo proposto da Persiani in materia di Casa Ascoli e uno stato di preoccupazione, soprattutto per le sorti dei lavoratori della struttura. Sentimento provato da Piergiuseppe Cagetti, appena passato al gruppo consiliare di Forza Italia, che durante il suo intervento ha dichiarato: «I debiti di Casa Ascoli sono lasciti della precedente amministrazione, il cerino ce lo abbiamo noi. Che Casa Ascoli fosse un disastro ce lo dicevano già nel 2013 i revisori dei conti, ma nessuno ci ha messo mano, si è mantenuto lo status-quo dei privilegi. Questo ente aveva 2 milioni e mezzo di debiti. Quando è stato portato il problema all’assessore regionale lui ha risposto che deve pensare ai vaccini, poi guardiamo i dati e siamo fra gli ultimi nelle tabelle sulle somministrazioni. Solo la Regione può intervenire, se non lo fa il commissario nominato non può fare miracoli. Per ridurre le spese ho paura che pagheranno le infermiere e tutto il personale che però ha lavorato bene, o peggio gli ospiti. Perché non si interviene? Non è giusto farla pagare agli ultimi. Mi auguro che qualcuno si svegli, che ci diano una mano. Non è giusto scaricare su chi ha tentato di risolvere la cosa».

«Eccessiva preoccupazione esternata. Non ci sarà un problema occupazionale per i dipendenti di Casa Ascoli, l’ha sempre detto l’amministrazione. Gli allarmismi sono inopportuni, l’occupazione non è in discussione». Ha invece dichiarato Matteo Bertucci, della lista Persiani Sindaco, che ha invece manifestato il suo appoggio alla scelta di nominare un commissario.

Anche il sindaco stesso, poi, ha spiegato il perchè della sua decisione e, soprattutto, ha precisato che non ci saranno rischi per il personale: «Il ruolo che abbiamo affidato a Pezzoli non sarà facile, gli abbiamo posto un obiettivo non da poco, ma le sue reazioni sono incoraggianti. Sono ottimista e fiducioso che riusciremo a trovare delle soluzioni e far si che Casa Ascoli continui ad essere un’eccellenza e che l’rsa Pelù non subisca altri danni e che, anzi, possa aumentare la sua efficienza. A gennaio avevo chiesto un incontro con l’assessore regionale per parlare anche di Casa Ascoli, ma l’assessore si è detto disposto ad incontrarmi solo dopo aver terminato questo tour de force sui vaccini».