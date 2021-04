Appartamenti sul Candia, Mcc attacca l’assessora Zanti: «Vive su un altro pianeta»

MASSA – «Le scelte di Persiani, impegnato a rifare il trucco alla città, e dell’assessora Zanti, che a nome del Comune hanno acquistato sei appartamenti in Candia lontani chilometri dalla prima fermata del bus, evidenziano che entrambi vivono su un altro pianeta, a quanto pare irraggiungibile con i mezzi pubblici». Il collettivo Massa Città in Comune attacca l’amministrazione Persiani dopo l’acquisto di 6 appartamenti sulle colline del Candia con lo scopo di renderli abitazioni popolari.

«Lo stesso impegno, per esempio, – continua il collettivo – Persiani e Zanti non ci sembra lo abbiano avuto dopo la rimozione del cantiere e delle impalcature per la costruzione di 35 alloggi popolari all’Ex Mattatoio. Però il Comune di Massa ha comprato, per un milione di euro, 6 appartamenti in cima alle colline del Candia da una nota famiglia di imprenditori turistici di Partaccia, per adibirli a case popolari “con vista mare”. Un’operazione finanziaria quella in San Lorenzo che destina fondi della Regione Toscana non al Mattatoio, dove con soli 3.8 milioni si realizzavano 35 appartamenti praticamente in centro città a poche centinaia di metri dal capolinea di Via Europa, e continua a mantenere strutturale l’emergenza abitativa».

«Il cantiere fantasma del Mattatoio, inoltre, obbliga a tenere chiuso l’asilo nido pubblico da 40 posti che è chiuso da due anni scolastici. – aggiunge il collettivo – Gli asili nido sono un sostegno effettivo nella gestione dei minori specialmente con l’aumento della povertà dovuto alla pandemia; in Italia 160 mila bambini possono aver perso il solo pasto proteico per la chiusura di asili e scuole. La giunta Persiani con la chiusura dell’asilo e della mensa ha commesso un errore nella lotta alla povertà minorile; occorre una presa di posizione immediata dell’assessora Zanti per garantirne la riapertura il prossimo Settembre».

«Dobbiamo pensare che l’assessora Zanti per i buoni alimentari, – conclude Massa Città in Comune – la riapertura dell’asilo nido, la realizzazione e ristrutturazione di case popolari ottiene meno fondi di quelli che l’assessore Guidi riesce ad avere per l’operazione di maquillage che porta avanti con Persiani sulle piazze comunali? Del resto se Frugoli e la Lega fanno collette alimentari, invece di incidere sulla politica di bilancio destinata al sociale, risultano chiare le priorità politiche della destra a vantaggio di chi vanno».