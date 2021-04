Variante urbanistica bloccata dalla Regione. Rifondazione: «L’amministrazione non ha competenze di base»

MASSA – «La Regione Toscana ha osservato la variante 1 al Regolamento Urbanistico approvata dal Consiglio Comunale di Massa il 25 di Febbraio 2021 rilevando che non è stata rispettata la procedura chiara ed evidente prevista nel Pit/Ppr e nell’accordo Ministero Beni Culturali e Regione Toscana del 2018. Le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di “variante generale” ai sensi della L.R. n. 65/2014, devono essere sottoposti a conferenza paesaggistica come prevista dall’art 21 della disciplina del Pit/Ppr, cosa che l’amministrazione comunale si è “dimenticata” di fare». A dare la notizia è un comunicato di Rifondazione Comunista, che attacca l’amministrazione Persiani.

«Questo comporta che quella delibera al momento non è valida, viene bloccato il procedimento di variante e deve essere convocata la conferenza paesaggistica. – spiega Rifondazione – Insomma si torna quasi al punto di partenza, sempre che nello svolgimento della conferenza paesaggistica non venga fuori qualcosa di particolare. Se si stesse parlando dell’interruzione di una partita di briscola, sarebbe poco male, il problema è che quelle varianti approvate avrebbero dato il via ad interventi produttivi, cioè posti di lavoro, come qualche mese fa la stampa aveva riportato.

Invece tutto si blocca a causa di una macroscopica “dimenticanza” dell’amministrazione comunale che dimostra ancora una volta di saper fare propaganda, tagliare nastri e affiggere targhe, ma non sa amministrare. In un momento storico importante dove la mancanza di lavoro è una piaga per il nostro territorio e dove la questione della mancanza delle bonifiche crea ostacoli a nuovi insediamenti industriali, non possiamo permetterci amministratori che non conoscono le procedure e le leggi, che non sanno progettare per raccogliere finanziamenti pubblici, che non hanno avuto la capacità di presentare progetti per intercettare i contributi previsti dalla Comunità Europea per il rilancio post pandemia».

«A questo punto non si tratta più di “posizione ideologica” nel gestire la città, – conclude il comunicato – ma di mancanza di competenze e capacità di base che l’amministrazione comunale prova a celare dietro una propaganda senza contenuti».