Muro sul Frigido, Pegollo (M5s): «Regione non ha tenuto conto del Pit. La politica lo ha mai letto?»

MASSA – «Il muro che Regione e Comune stanno realizzando sull’argine del Frigido è un vero orrore. Mi chiedo come sia stato possibile progettare e far realizzare un argine così impattante per il paesaggio e l’estetica della nostra Marina. Ben altra cosa sarebbe stato un intervento che andasse ad agire su più fattori, a monte e a valle, armonizzando le esigenze di contenimento del fiume e l’ambiente che lo accoglie». Interviene così sul sempre caldo tema del muro sul Frigido Mario Pegollo, presidente dell’associazione Massa 5 Stelle.

«Mi chiedo anche come sia possibile che i progettisti della regione toscana non abbiano tenuto conto del Pit (Piano Indirizzo Territoriale) che cita testualmente al punto 4.11: “assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori e altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e percettiva”. – continua Pegollo – Ed inoltre al punto 4.8: “ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviali”, con riferimento tra gli altri proprio al Frigido».

«Mi chiedo, inoltre, – conclude il dottor Pegollo – se la politica abbia letto il Pit, in particolare il consigliere Bugliani da ben 7 anni in Regione Toscana, il quale non si è accorto di questo scempio alla sua città. E del sindaco Persiani che avrebbe dovuto difendere il nostro fiume da questo assurdo muro invece di pensare a metterci delle fioriere che finiranno inesorabilmente abbandonate aumentandone il degrado».