CARRARA – In occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, la Geminal Fai di Carrara ha voluto celebrare la ricorrenza con una cerimonia in piazza delle Erbe. «Mentre le istituzioni locali con il loro tricolore ricordavano la Resistenza davanti al palazzo Comunale, noi abbiamo deciso di svolgere la nostra iniziativa in piazza delle Erbe, piazzetta per chi è del posto, una piccola piazza del centro storico dove una volta si svolgeva il mercato. – scrive il gruppo anarchico in una nota – In piazzetta è murata una targa in ricordo di un importante episodio avvenuto durante la seconda guerra mondiale, la rivolta delle donne carraresi, che il 7 luglio 1944 scesero in piazza per protestare il diktat del comando nazista che aveva ordinato l’evacuazione degli abitanti della città e sfidando un presidio di militari tedeschi, al grido di “non abbandonare la città “ottennero che il prefetto revocasse l’ordine di sfollamento».

«A questa targa abbiamo posto un mazzo di fiori, mentre compiaciuta Francesca Rolla, dipinta su un murales, ascoltava canti della resistenza e d’anarchia. – conclude la nota – La piazza era rossa e nera, come è stata la Resistenza nelle nostre zone. Presenti una delegazione dei compagni della Fal di Livorno e dell’Anpi provinciale».