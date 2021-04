La Lega di Massa apre le iscrizioni per il 2021

MASSA – Eleonora Cantoni, referente della Lega di Massa, annuncia l’apertura del tesseramento 2021 e comunica a tutti i simpatizzanti che sabato 24 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in sede, in galleria Leonardo Da Vinci, in presenza della responsabile del tesseramento comunale Irene Mannini, sarà possibile iscriversi al partito.

«L’attività della Lega nell’ultimo anno non si è mai fermata e si è concretizzata ogni giorno attraverso la costanza e la dedizione degli otto consiglieri comunali del partito sempre a disposizione dei cittadini ogni volta che c’è bisogno di ascolto, con il fine di porre all’attenzione della giunta Persiani le varie problematiche che vengono loro segnalate e di comunicare all’esterno l’ottimo lavoro dell’amministrazione; – scrive la Lega in una nota – si è manifestata poi nell’infaticabile lavoro del vicesindaco Cella e dell’assessore Balloni nel risolvere le criticità che emergono e nel migliorare la città; infine si è espressa anche nel portare all’attenzione del governo Draghi, dei rappresentanti in Europa e del consiglio regionale, le annose problematiche cittadine di competenza non comunale attraverso le diverse figure istituzionali appartenenti alla Lega».

«Fondamentale in tutte le iniziative del partito è sempre stato il supporto da parte dei sostenitori, e soprattutto dei militanti del partito, volontari preziosi senza il cui contributo, la Lega di Massa oggi non avrebbe mai ottenuto i risultati a cui è arrivata. – conclude il carroccio – In programma ci sono un sacco di altre iniziative che a breve, a poco a poco verranno rese note, sempre finalizzate alla maggiore compartecipazione degli iscritti e alla presenza sul territorio delle figure istituzionali del partito».