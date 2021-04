Isole ecologiche interrate, Martinucci (Lega) si complimenta con giunta e Asmiu

MASSA – «Il capogruppo del consiglio comunale di Massa della Lega, Nicola Martinucci, esprime la soddisfazione del gruppo sulle iniziative della giunta Persiani e dell’azienda speciale Asmiu per quanto riguarda la costruzione di nuove isole ecologiche interrate nella nostra città e dà atto che neanche la pandemia è riuscita a frenare i piani dell’Amministrazione sulla raccolta differenziata: progetto che è iniziato con il vecchio a.d. Lorenzo Porzano e che sta portando avanti il suo successore Massimiliano Fornari». Si legge in una nota della Lega di Massa.

«In questi giorni il gruppo Lega ha recepito gli apprezzamenti dei residenti di Mirteto e di Romagnano riguardo la nuova raccolta e altrettanti ne sta ricevendo dai residenti di Quercioli e di Poggi sull’installazione delle nuove isole ecologiche davanti al Santuario dei Quercioli e davanti al parco in via Donne Partigiane. – spiega Martinucci – In questi tre anni di mandato il gruppo Lega ha più volte recepito le richieste dei cittadini di queste zone e ha posto all’attenzione della giunta la necessità di riqualificarne l’igiene urbana. L’opposizione aveva scommesso sul fatto che l’amministrazione non sarebbe riuscita a cambiare nulla: questa è la riprova di come il duro lavoro ripaga sempre e di come la differenza con le altre amministrazioni è evidente. Il gruppo Lega ringrazia infine l’amministrazione Persiani e l’azienda Asmiu per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e continua ad offrire il proprio supporto come già in passato ha sempre fatto».