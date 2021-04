Casa della Salute, Barotti a Leonardi: «Non considera aspetti critici della nostra realtà»

MASSA – «Gli interventi di chi ha amministrato la città dovrebbero suscitare attenzione poiché l’esperienza spesso favorisce riflessioni più attente, mature; il pensiero che oggi leggiamo a volte si discosta dall’opinione precedente perché il contesto cambia o perché l’analisi del passato consente di capire gli errori commessi. Gli articoli di ex assessori, ex sindaci hanno anche il pregio di indurre ad una valutazione su quanto viene espresso e il risultato, gli effetti dell’attività politica e di governo degli autorevoli commentatori». Scrive Andrea Barotti, consigliere comunale di Arcipelago Massa, in un comunicato in cui risponde Franca Leonardi sulla casa della salute.

«Ho trovato, pertanto, interessanti le parole di Franca Leonardi, ex assessore alla sanità, sulla casa della salute nel vecchio ospedale; – dice Barotti – parole che mi hanno spinto a considerare, in prima battuta, il tempo utilizzato dalla politica per discutere su un tema così importante. Credo che a partire dai primi anni del duemila fosse nota la necessità di costruire, a corollario dell’Ospedale Unico (allora per Acuti), un sistema di assistenza territoriale adeguato; a distanza di 5 anni dall’inaugurazione ufficiale del Noa ci troviamo ancora al punto di partenza. L’ex assessore, protagonista dell’avvio della rivoluzione sanitaria locale, con la sua recente nota, dimostra di aver compreso quanto sia importante ridare vita alle strutture esistenti mentre in passato tale sensibilità non credo fosse così sviluppata data la considerazione riservata alle osservazioni, delle associazioni ambientaliste, a difesa dell’area umida di viale Mattei poi cementificata. Il suolo deve essere usato con oculatezza, quando necessario ed in ciò convengo con la dott.ssa Leonardi ed è anche per questa ragione che sostengo la necessità di realizzare la Casa della salute nell’area ex ferrovie per evitare un intervento, ben più pesante, qual’è il comparto riproposto dall’amministrazione Persiani così come, per lo stesso motivo, avevo ipotizzato, in alternativa, l’ex Colonia Ettore Motta ormai acquistata, per “pochi spiccioli”, da privati. Ricordo che l’idea, ragionevole, di dismettere il vecchio nosocomio dipese dall’impossibilita di procedere, con la struttura in servizio, a lavori di adeguamento e dalla necessità di realizzare un edificio capace di rispondere al nuovo modello organizzativo ospedaliero; credo che le stesse apprezzabilissime motivazioni siano state alla base della proposta, avanzata dall’allora sindaco Pucci, dell’area ex ferrovie per la Casa della salute».

«Immagino che la bontà di quella posizione (un’idea quando è corretta trova, in menti non ideologizzate, apprezzamento e condivisione) abbia determinato la contrarietà di buona parte della politica massese alla risistemazione dell’edificio di via Bassa Tambura inadatto anche per la viabilità e la scarsità di parcheggi. – aggiunge Barotti – L’ipotesi del monoblocco trasformato in casa della salute credo sia stata scartata, nonostante l’autorevole opinione delle dott.ssa Leonardi, sin dal principio altrimenti non si capirebbe il cambio di destinazione richiesto al Comune e il piano di vendita, saltato per mancanza di acquirenti, dell’ex edificio sanitario; oggi assistiamo ad un passo indietro non conseguente, come avvenuto a Carrara, ad una mobilitazione della città. Il sostegno di Franca Leonardi al riadattamento del vecchio ospedale mi sembra non considerare aspetti già affrontati, ancora attuali, ma sopratutto la realtà, estremamente critica, in cui ci troviamo».

«L’emergenza covid-19 ha evidenziato le fragilità del servizio sanitario (basti considerare il numero di posti letto) ed ha reso palese l’importanza di un piano pandemico aggiornato e, in termini di risorse, robusto pertanto avere delle strutture in grado di sopportare il carico di pazienti attuali e quelli futuri (varianti o nuovi virus) diventa strategico per questo, ad esempio, la Lombardia ma anche altre realtà territoriali puntano a creare dei centri di ricerca e cura; – aggiunge Barotti – mi domando dove collocheremo i pazienti affetti da covid o da patologie virali analoghe una volta realizzata la casa della salute nel vecchio Ospedale? La rotta che città più forti della nostra hanno assunto dovrebbe spingere la classe politica, presente e passata, ad immaginare di mantenere l’ospedale covid, ad impegnarsi per chiederne il potenziamento dando vita ad un centro virologico di area vasta con la prospettiva che diventi un’eccellenza come lo è l’Opa per il cuore».

«In sintesi, la città eviterebbe la cementificazione per abitazioni, uffici e galleria commerciale nell’area ex ferrovie dato che vi sorgerebbe, con minor impatto, la moderna Casa della salute senza aver problemi di parcheggi e mobilità (il capolinea degli autobus è in piazza Stazione), – conclude Barotti – recupereremmo il vecchio Ospedale che darebbe una nuova prospettiva alla sanità locale e a tutta la comunità».