Lorenzetti replica alla minoranza: «Strumentale e infondata presa di posizione»

MONTIGNOSO – “Strumentale e infondata la presa di posizione dei consiglieri di minoranza sulla convocazione del consiglio comunale con all’ordine del giorno il piano urbanistico”. Il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti replica così alle recenti affermazioni dei consiglieri di minoranza. “E’ bene mettere subito in chiaro – spiega – che il consiglio in programma per il prossimo 29 aprile è rimandato, come già comunicato in commissione lo scorso lunedì. Il rinvio è dettato anche dal fatto che i dipendenti di uno degli studi tecnici, cui l’amministrazione lavora congiuntamente per la stesura del piano urbanistico, si trovano attualmente in quarantena e quindi impossibilitati nel portare avanti il lavoro”.

“L’amministrazione comunale – continua Lorenzetti – nel massimo della trasparenza e nell’interesse di tutti, tramite i propri uffici sta implementando l’invio ai consiglieri di tutta la documentazione necessaria, documentazione che la stessa amministrazione sta man mano ricevendo dagli Studi incaricati. Inoltre, data la natura prettamente tecnica e complessa della materia, e come già chiarito in sede di prima commissione, il materiale inviato sarà illustrato e quindi spiegato in accordo e con il supporto dei tecnici esterni per far sì che nelle prossime commissioni programmate potranno essere avanzate precise valutazioni. Spiace tuttavia constatare che anche la parte fino ad oggi adottata del piano urbanistico, e quindi gli atti in possesso già dallo scorso agosto, non siano stati recepiti e oggetto di un’attenta verifica da parte degli stessi consiglieri”.

“Eventuali tentativi di ostruzionismo – chiude il primo cittadino – comporterebbero solo un allungamento dei tempi di adozione definitiva del nuovo piano urbanistico che il territorio necessita, in un’ottica di crescita e sviluppo sostenibile nell’interesse di cittadini, associazioni e categorie economiche”.