Lavori alla scuola “Carducci” di Poggioletto, Alberti interroga la giunta

MASSA – Lavori alla scuola “Carducci” di Poggioletto, quando i lavori di rifacimento di tutti i servizi igienici? Lo chiede il consigliere del Pd Stefano Alberti alla giunta di Massa, attraverso un’interrogazione. “Premesso che in una mia precedente interpellanza – si legge nel documento presentano dal consigliere – sollecitavo l’amministrazione comunale a programmare alcuni interventi sulla scuola; constatato che delle due proposte avanzate, una è stata positivamente approntata e cantierata rendendo più funzionali e sicure le modalità di ingresso e uscita dell’edificio scolastico, mentre l’altra priorità ancora disattesa circa la pessima funzionalità dei servizi igienici e la problematica del rinnovo del blocco bagni più volte è stata inserita nell’elenco annuale delle opere pubbliche sia nel 2019 che nel 2020; auspicando che gli impegni dichiarati dall’amministrazione comunale nei confronti della comunità scolastica possano finalmente trovare una soluzione nel corso dei prossimi mesi chiudendo un’ingiustificata attesa di anni;

In ragione di quanto sopra evidenziato si interroga la giunta per sapere se verranno realizzati nel corso dell’estate i lavori di rifacimento di tutti i servizi igienici della scuola”.