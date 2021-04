Bergamini (Fi) in visita al carcere di Massa: «Bell’esempio di funzione rieducativa della pena»

TOSCANA – “Oggi (ieri, ndr.) in occasione della visita istituzionale a Massa ho portato il saluto del governo alle autorità cittadine, al prefetto Claudio Ventrice, al questore Salvatore Calabrese e ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Americo Di Pirro, della Guardia di Finanza Gabriele Di Guglielmo e dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone. Ho avuto anche il piacere di incontrare il presidente della provincia di Massa Gianni Lorenzetti, il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti e il sindaco della città Francesco Persiani”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del governo Draghi.

“Abbiamo parlato – prosegue – delle misure che l’esecutivo ha messo in campo per contrastare la pandemia, del piano vaccinale e di tutti i provvedimenti economici volti a rilanciare la città. Ho avuto anche la possibilità di visitare la casa di reclusione di Massa, dove i detenuti da tempo si dedicano alla produzione di tessuti e lenzuola e, dall’inizio della pandemia hanno intrapreso anche la realizzazione di mascherine distribuite in tutte le carceri italiane. Un bell’esempio della funzione rieducativa della pena. A tutti ho ribadito la vicinanza del governo Draghi e il nostro impegno per superare le attuali difficoltà e far uscire l’Italia da questa grave crisi”.