Vespa velutina in Lungiana, Bartolini (Lega): «Doveroso che la Regione aiuti gli apicoltori»

LUNIGIANA – «A più riprese tramite appositi atti consiliari, abbiamo sollecitato la Regione a prendere provvedimenti in merito alla presenza, in alcune aree della Toscana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, giustamente molto temuto dagli apicoltori», scrive Luciana Bartolini, consigliera regionale della Lega.

«Purtroppo, – prosegue la consigliera – il nostro allarme sulla questione è stato minimizzato, o comunque non compreso del tutto ed ora giungono nuove segnalazioni, specialmente dalla Lunigiana, della presenza di questo insetto alieno. Vista la pericolosità della vespa, tra l’altro può essere pure letale per l’uomo – precisa l’esponente leghista – chiediamo, dunque, nuovamente alla Regione di essere maggiormente pronta ed incisiva nell’affrontare una criticità che non deve essere sottovalutata».

«È doveroso, quindi – conclude la rappresentante della Lega – che i nostri apicoltori vengano concretamente aiutati nell’affrontare e sperabilmente superare al meglio questa palese problematica».