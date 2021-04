Fratelli d’Italia Carrara: «Provvedimenti di Draghi assurdi. Solidarietà ai ristoratori.»

CARRARA – Fratelli d’Italia Carrara esprime la soliderietà ai ristoratori, secondo loro colpiti ancora dai provvedimenti del Governo Draghi, attraverso un comunicato: «Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia, tramite la responsabile del dipartimento “attività produttive” Valentina Carlini ed il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo, nel condannare gli assurdi provvedimenti del governo Draghi, emanati contro le riaperture della maggioranza delle attività della ristorazione (che non hanno uno spazio all’aperto), contro la possibilità di lavorare la sera e l’imposizione del “coprifuoco”, esprime solidarietà e vicinanza agli stessi e si mette a disposizione per eventuali suggerimenti e proposte che potranno esser fatte proprie dai rappresentanti di Fratelli d’Italia in sede parlamentare, suggerimenti e proposte da inviare all’indirizzo e-mail: fdi.carrara@gmail.com».