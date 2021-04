«Bagni pubblici, stop ruspe in piazza Pellerano. Decisione illogica»

MASSA – Continuano a far discutere i bagni pubblici che il Comune di Massa sta facendo costruire in piazza Pellerano. Dopo le proteste dei negozianti e di diverse fazioni politiche, Forza Italia, nella maggioranza, ribadisce il suo dissenso e, questa volta, chiede lo stop dei lavori: «È con enorme dispiacere che abbiamo appreso dai commercianti di piazza Pellerano che stamani, prima delle 8, il primo cittadino ha dato il via ai lavori per la realizzazione dei bagni pubblici, mantenendo l’ubicazione originariamente indicata. – scrive il partito in un comunicato – Forza Italia si dissocia da questa decisione illogica e dannosa per le ricadute negative che ne deriveranno».

«Ancor più, Forza Italia non può accettare la posizione assunta dalla giunta nel riferire ai cittadini che se avessero rivolto le loro istanze direttamente agli uffici avrebbero potuto essere accolte, ma poiché esse sono state avanzate attraverso la stampa e la sensibilizzazione di associazioni di categoria (come Federalberghi), partiti politici e consiglieri comunali, sia risultato impossibile valutarle positivamente. – prosegue il comunicato – Forza Italia sostiene questa amministrazione nelle sue scelte fondamentali, nel rispetto degli elettori che ne hanno consentito l’insediamento, ma non intende rinunciare al proprio ruolo di forza politica moderata che considera il dialogo con cittadini e realtà commerciali/produttive prioritario e doveroso».

«I nostri ‘cugini’ di Fratelli d’Italia e Lega non hanno in questa circostanza dimostrato la nostra stessa sensibilità. Ne prendiamo atto, convinti della correttezza della nostra posizione. – scive Domenico Piedimonte, coordinatore comunale dei forzisti – Come coordinatore comunale di Forza Italia Massa, ieri ho avuto un confronto di ben tre ore con il primo cittadino durante il quale ho ribadito la convinzione che sarebbe stato insensato avviare i lavori senza attendere che i rappresentanti della città di Massa, eletti nel consiglio comunale, potessero dibattere la mozione da noi presentata in merito alla vicenda. Eravamo e siamo infatti convinti che su questo tema in consiglio ci sia una diversa sensibilità nei confronti di chi fa commercio e di chi fa turismo. Categorie che, mai come oggi, sono disperate e con una visione non rosea del loro futuro post covid».

«Ho fatto presente al primo cittadino che Forza Italia era ed è tuttora pronta ad assumersi la responsabilità politica e pubblica di lasciare il centro di Marina di Massa senza bagni pubblici per la stagione 2021 capendo che l’accogliere le istanze di commercianti ed albergatori avrebbe significato rivedere il progetto complessivo di piazza Pellerano e quindi far slittare i temi di realizzazione all’autunno. – aggiunge Piedimonte – Neanche ciò è stato sufficiente evidentemente. Ma cosa avverrà materialmente se i consiglieri comunali decideranno di accogliere la mozione di Forza Italia che chiede la collocazione in altro luogo dei servizi pubblici? Che ne sarà dei soldi spesi per aver già messo le ruspe all’opera a spaccare strada e marciapiedi?».

«Rinnoviamo la richiesta di “STOP” alle ruspe, anche per questo motivo. Forza Italia, nella sua massima rappresentanza, ha chiesto al primo cittadino un incontro per il 3 maggio. Nell’occasione, insieme ai coordinatori provinciali e regionali, Rita Galeazzi ed il Senatore Massimo Mallegni, unitamente ai consiglieri comunali Stefano Benedetti, Pier Giuseppe Cagetti, Cofrancesco Antonio ed il capogruppo Giovanbattista Ronchieri, ribadirò la necessità e disponibilità a trovare la quadra affinché Forza Italia Massa sia parte attiva delle decisioni al momento in cui sono assunte. Bisogna infatti porre rimedio alla deficitaria comunicazione della giunta nei confronti dei partiti, dei consiglieri tutti e dei cittadini. – conclude Forza Italia – necessario un coinvolgimento di tutte le forze politiche nei progetti che impattano la città. Siamo oltre metà mandato e, come dimostrano anche gli ultimi accadimenti di piazza Pellerano, serve un cambio di passo nel dialogo tra le forze che sostengono la maggioranza. Ci interessa semplicemente dare il nostro contributo, al di là di ogni ruolo e/o formalità, nell’assunzione di scelte che possano davvero far crescere Massa».