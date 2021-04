La furia di Beppe Grillo, De Pasquale prende le distanze: «Massima solidarietà alle donne»

CARRARA – «Prendo le distanze dai modi, dai toni, dai contenuti dell’intervento di Beppe Grillo. Come esponente del Movimento 5 Stelle, come sindaco e come uomo esprimo massima comprensione, vicinanza e solidarietà a tutte le donne che hanno subìto violenza. Voglio inoltre sottolineare che ho piena fiducia e rispetto del lavoro della magistratura». Lo ha scritto in un post su Fb il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.

«Mi riconosco – aggiunge il primo cittadino – nelle azioni del Movimento che, come ha ben spiegato ieri l’onorevole Federica Daga, con la Legge 69/2019 ha fatto sì che venisse aumentata la pena per il reato di violenza sessuale, ed esteso il termine entro il quale chi è vittima di violenza sessuale può sporgere querela: se prima erano sei mesi, oggi questo termine è un anno».

«E ciò proprio perché ben sappiamo che chi è vittima di questo reato, uno dei più odiosi, vien colta da un profondo sconvolgimento interiore che la può portare addirittura a colpevolizzarsi o a vergognarsi per quello che è accaduto. Sono meccanismi e tempistiche complessi e delicati che non possono essere ricondotte a luoghi comuni».