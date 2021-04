Azione Carrara, al via la campagna di tesseramento comunale

CARRARA – Il coordinamento comunale di Azione Carrara annuncia l’inizio della campagna di tesseramento comunale. A renderlo noto è il coordinatore del comitato di Carrara in Azione Mario Lavaggi: “Azione si presenta sul territorio come un movimento liberal socialista di stampo popolare. Crediamo che la città di Carrara meriti di più. Questi 5 anni di amministrazione pentastellata hanno messo sotto gli occhi di tutti il fallimento della politica grillina. Carrara come Roma, verrebbe da pensare. Molti sono i temi lasciati nel cassetto, molte le promesse non mantenute. Dalla gestione delle cave a Gaia, dal porto al rilancio turistico, nulla è cambiato in questi 5 anni. Che De Pasquale abbia qualche coniglio nel cilindro da tirar fuori a pochi mesi dalle elezioni? Se così fosse, la città avrebbe perso 4 anni di tempo per rinascere. Noi di Azione pensiamo che per amministrare una città servano competenze. Come stiamo facendo nel resto d’Italia, non ci limiteremo alle critiche, ma proporremo sempre il nostro punto di vista e la nostra idea alternativa. Vogliamo che i cittadini sappiano già in anticipo che quando sarà il momento di votare, Azione avrà già messo sul piatto le sue idee”.

“Ed è per questo che ci rivolgiamo – chiude Lavaggi, – a tutti i cittadini di Carrara: Azione c’è, e siamo pronti ad ascoltare ogni vostro bisogno, e siamo sicuri che molti carraresi hanno molte più idee da offrire rispetto a quelle che questa amministrazione ha dimostrato di avere in questi ultimi anni. Potrete rivolgervi a noi attraverso i social, scrivendo una mail a “carrarainazione@gmail.com”, attraverso la pagina Facebook di Carrara in Azione oppure attraverso il contatto WhatsApp 3200286888″.