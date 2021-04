Una raccolta alimentare per le famiglie più colpite dalla crisi: l’iniziativa della Lega Giovani Massa

MASSA – La Lega Giovani di Massa organizza una nuova raccolta alimentare per aiutare le numerose famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia Covid-19 ancora in corso, su idea di Filippo Frugoli, consigliere comunale a Massa e referente provinciale della Lega Giovani. «Il mese scorso, grazie alla generosità di molti massesi e al volontariato di tanti giovani, è stato possibile aiutare decine di famiglie che avevano bisogno, attraverso la consegna di pacchi alimentari o vestiario. – si legge in una nota della Lega Giovani – La nuova raccolta alimentare avverrà davanti all’Ekom di Massa in via Del Cesarino dalle 9.30 alle 12.30 da giovedì 22 a sabato 24 aprile e il venerdì 23 anche nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00. I beni di prima necessità verranno consegnati direttamente presso la sede Lega o a domicilio tramite un volontario».

«Si ricorda infine – conclude la nota – che è attivo lo sportello sociale ogni giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 per ricevere le richieste dei cittadini e informare dei servizi che il Comune di Massa ha messo in campo come misure di contrasto alla povertà».