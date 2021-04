Fratelli d’Italia Carrara accoglie Valentina Carlini nel coordinamento comunale

CARRARA – «Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d’Italia, comunica con soddisfazione che è entrata a far parte del direttivo Valentina Carlini. Laureata in scienze politiche internazionali, parla 3 lingue e ha maturato oltre 10 anni di esperienza nel settore sviluppo commerciale d’impresa e marketing. Conosce bene il settore dei servizi e le dinamiche tra impresa privata e pubblica amministrazione». Fratelli d’Italia Carrara accoglie così la new entry del coordinamento comunale.

«Da sempre sostenitrice di centro destra aderisce a Fratelli d’Italia perché apprezza la visione coerente e dirompente di Giorgia Meloni del sistema Italia. Una visione che mira alla ripresa economica, sociale, culturale del Paese basata su idee innovative e concrete ed esplicitata attraverso pochi punti essenziali in un programma assolutamente convincente. Valentina, che sarà responsabile del dipartimento “Attività produttive”, svilupperà le proposte del partito, per la rinascita economica di Carrara. – conclude il coordinamento – A Valentina vanno gli auguri di benvenuta e il ringraziamento per aver creduto in una squadra che cresce giorno dopo giorno, sempre più, da parte del coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo».